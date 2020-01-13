胡润中国千万富豪品牌倾向报告：LV取代苹果夺冠

IT之家1月13日消息 研究机构胡润研究院今日发布《2020胡润—中国千万富豪品牌倾向报告》，旨在揭示中国高净值人群的生活方式、消费习惯以及品牌认知的转变与偏好，力图对中国高净值人群的生活形态变化做出描述。

本次调研483位中国高净值人士，平均家庭总资产4，600万元，其中亿元资产以上超高净值人士51人。受访者平均年龄36岁；55%为男性，45%为女性；28%未婚，65%已婚；平均有2个孩子；平均拥有4套房；财富来源主要为投资、工资和分红。

报告显示，电子产品、手表和酒成为中国高净值人群最青睐男士礼物，化妆品、珠宝和配饰是最受青睐女士礼物。路易威登取代苹果，荣登最受高净值人群青睐的送礼品牌之首，成为男女送礼的“双冠”品牌。华为新进前十，成为继茅台之后第二个进入前十的中国品牌。

此外，报告还显示，日本连续两年成为最受青睐国际旅游目的地，且较去年大幅提高20个百分点，与第二名拉大差距；瑞士排名创历史新高，上升两位至第二。海外投资需求上升，股票和银行存款需求减少。高净值人群对手表的收藏热情提升，超高净值人群最爱收藏手表。仅三成考虑购买电动汽车。

报告称，大陆中产家庭数量达3320万户，其中新中产1000万户以上；拥有千万资产的“高净值家庭”有158万户，其中拥有亿元资产的“超高净值家庭”有10.5万户。