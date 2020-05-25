HTC加入5G行列，有望7月推出首款5G手机

据多家台湾媒体报道，台湾预计下半年提供5G服务，宏达电则不会缺席5G智能手机市场。

宏达电近几年积极布局VR领域，在智能手机市场上没有什么表现，更没有发布5G手机。但是市场预计，宏达电将加入5G战场，今年7月有望推出5G手机，积极回攻手机市场。今日宏达电股价开高走高，盘中涨幅4.44%。

宏达电最新出炉的业绩报告书中，董事长王雪红表示，今年将在VR及AR市场推出更多的创新软件及硬件产品，看好5G普及后将会为VR及AR带来重大突破。

市场预计，宏达电今年下半年有望推出包括4G及5G的智能手机，另外，宏达电也将抢进TWS市场领域，有外媒报道称，宏达电将在5G手机发布前，先推出HTC U Ear 真无线蓝牙耳机。

在2019年9月，HTC台湾总经理陈柏谕接受采访时曾指出，HTC计划在台湾推出5G服务时，同步推出可支持5G的手机。根据今年初台湾5G频谱首次竞标的结果，台湾三大运营商对5G的规划时间点颇为接近，远传电信喊出有望在第三季度前提供服务，中华电信则是喊出7月，而台湾大哥大则是保守锁定第三季度。

就目前5G手机在台湾推出的价位及规格预计，HTC首款5G手机将锁定旗舰机型的款式。若预测成真，这将是HTC暌违两年以来首款旗舰手机。