HTC Exodus 1s区块链手机今年第二季度启动“挖矿”：170年回本

IT之家4月29日消息 本月上旬，IT之家报道了HTC与Midas实验室宣布合作，在Exodus系列区块链智能手机上启用Monero（门罗币）挖矿功能，这将使用户在口袋中通过应用程序就可以直接挖Monero门罗币。

根据theverge的报道，由Midas Labs开发的DeMiner应用程序计划于2020年第二季度启动，用户可以用 HTC Exodus 1S 来进行挖矿，从而获得数字货币。

根据Midas Labs的Jri Lee的说法，HTC的Exodus 1S智能手机能够每天开采0.0038美元（约合 0.03 元人民币）的Monero，实际上，以这种速度，用户每年可以赚取略多于一美元（1.387美元）的收入。这意味着将在170年左右的时间内还清219欧元（约合237美元）的Exodus 1S，而且还不包括电费。Midas Labs告诉The Block，一台普通的笔记本电脑每天可以开采0.06美元的门罗币，但在此过程中将消耗0.156美元的电量。

据《福布斯》报道，门罗币一直存在争议。去年，BitBay和OKEx这两家交易所将其货币除牌。

Exodus 1s搭载骁龙435芯片组以及4GB 内存，采用5.7英寸18：9 HD +显示屏，64GB的存储空间（有SD卡插槽），手机仍使用microUSB端口，好在有一个3.5毫米的音频插孔。