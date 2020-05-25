Linux 之父 Linus Torvalds 换电脑：15 年 Intel 老用户升级 AMD 32 核线程撕裂者 3970X

IT之家5月25日消息 在今天的Linux 5.7-rc7公告中分享的一个有趣轶事是Linux和Git的创建者Linus Torvalds将他的主要装备切换到了AMD Ryzen Threadripper处理器。

至少就他过去所说的而言，Linus长期以来一直在使用Intel处理器，因为他与该公司有着密切的关系（甚至与许多Intel Portland开源团队非常亲近）。实际上，他评论说这是大约十五年来第一次没有使用Intel系统作为他的主要机器。他在Linux 5.7-rc7公告中发表了这一有趣的话语：

“实际上，对我而言，本周最大的惊喜就是升级了主机，这是15年来的第一次，我的台式机不是基于Intel的。不，我还没有切换到ARM，但是我现在正倾向AMD Threadripper 3970x。我的allmodconfig测试版本现在比以前快三倍，这在平静期间并不重要，但是我一定会在下一个合并窗口中注意到升级。”

据IT之家了解，AMD Threadripper 3970X和3900系列的其余产品对于内核开发人员和那些经常编译大型代码库的人来说都是非常好的选择。他没有提及Intel设备中的具体CPU，但他看到编译速度提高了3倍。

随着6月初即将到来的Linux 5.8合并窗口的出现，Linus的Threadripper系统肯定会磨合得更好。

这实际上对AMD Ryzen Linux用户也是个好消息：由于Torvalds一直在为主线构建最新的内核代码，当系统中的任何代码由于拙劣/未经过充分测试的拉断而中断请求时，他会大喊大叫。...因此，通过对Threadripper的直接了解，他将有望更快地发现任何破坏内核的退化，并且做出任何改进。