研究机构：华为海思 Q1 首次跻身全球十大半导体厂商之列

5月25日消息，据国外媒体报道，近日，国际市场研究机构IC Insights公布了2020年第一季度全球十大半导体制造商销售排名。其中，华为海思排名第十，成为第一家跻身全球十大半导体供应商的中国大陆企业。

IC Insights的一份报告显示，排名前10的半导体制造商分别是英特尔（美国）、三星（韩国）、台积电（中国台湾）、海力士（韩国）、美光（美国）、博通（美国）、高通（美国）、德州仪器（美国）、英伟达（美国）、海思（中国大陆）。

在排名前10的半导体制造商中，有6家是美国公司，2家是韩国公司，中国台湾和中国大陆各1家。其中，还有两家新上榜公司，它们是海思和英伟达。

IC Insights指出，今年第一季度，全球十大半导体制造商的总销售额同比增长了16%。在排名前10的公司中，有9家的销售额达到了至少30亿美元。

海思是华为的半导体设计部门，华为超过90%的芯片供应来自该公司。今年第一季度，海思的销售额接近27亿美元，与去年同期的17.35亿美元相比，同比增长54%。

海思的排名也从去年同期的第15位攀升至第10位，跻身2020年第一季度前10大半导体厂商之列。

此外，该公司已成为台积电越来越重要的客户，去年占台积电销售额的14%，而2017年这一比例仅为5%。