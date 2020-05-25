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华米与中科大共建脑机智能实验室，将开展脑机接口研究

2020/5/25 18:55:57来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

5月25日下午消息，华米科技和中国科学技术大学先进技术研究院今日宣布，共同建立“脑机智能联合实验室”，结合华米科技在智能可穿戴领域的研发实力和中科大在脑科学与人工智能的研究优势，共同突破关键技术，构建主动健康新模式。

中科大校长助理、类脑智能技术及应用国家工程实验室主任吴枫，将担任联合实验室管理委员会主任。中科大电子工程与信息科学系执行主任、国家优秀青年科学基金获得者陈勋担任实验室主任，负责实验室日常管理工作。

联合实验室成立后，按计划将先后开展非侵入式和侵入式脑机接口研究，重点聚焦在情绪识别、睡眠健康、癫痫检测、脑语义解析等领域，以脑电信号为信息载体结合智能可穿戴设备开展系列研究，突出脑机智能特色。双方将共同完成便携式非侵入式脑电采集原型系统、侵入式脑机接口实验，完成检测设备的软硬件系统的集成，以及动物模型的全脑应激响应相关神经环路的绘制等工作。此外，联合实验室将同时产出高水平学术论文和发明专利并联合培养研究生。

华米科技和中科大先研院还计划将研究成果应用于医疗健康领域，构建主动健康新模式，通过智能可穿戴设备实现癫痫检测，抑郁、压力情绪识别，神经调控等多项应用。以癫痫检测为例，联合实验室将结合癫痫脑电的生理学特点，提出高效的癫痫检测方法，进一步提高预测算法的准确性和鲁棒性，而准确的癫痫检测算法结合临床有效的预防措施，能够使病人大幅避免可能受到的伤害。

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关键词：华米科技

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