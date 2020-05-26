中兴王翔：SA 才是 5G 目标网络，网络建设及运维仍存挑战

嘉宾介绍：

王翔，中兴通讯股份有限公司高级副总裁。

1997年加入中兴通讯，长期负责电信产品的经营和管理、公司战略规划和管理以及公司投资组合管理工作，对电信行业有深刻的理解和认识。现任中兴 通讯高级副总裁，主管战略及投资。

建立高性价比网络是诉求 存在多处难点

2019年，中兴通讯确立了主航道：5G，是未来发展的核心策略。

一年多来，这家通讯企业在5G研发上不断加码：在2020年一季度，其研发投入达到32.41亿元，占营业收入比例为15.1%，同比增长了1.2%。

在王翔看来，目前谈5G网络建设需从3个方面阐述，一是网络的建设，二是网络的维护与优化，三是网络的使用。

从网络建设方面来看，建设高性价比的基础网络是运营商始终如一的诉求和发展的策略，从高性价比的角度看，主要是来解决行业建设中的一些难点。第一个难点就是建设高性能的网络设备，主要通过7nm的芯片的引入，内置AI算法等等，实现设备的高效高速；第二个难点，需要解决的是上行带宽不足；第三个难点是频谱的动态共享方面，这个需要通过三模动态共享方案实现了3G、4G、5G三模的动态频谱共享；第四个难点，还有针对5G建设中多种应用场景适配的问题等。

“5G，不仅对网络建设带来了挑战，也对网络运维优化与网络的业务运营带来了挑战”，王翔指出，云、网、端、边、业务高度协同，网络的复杂度相比以前呈指数级的提升，运营商需要在网络规划、建设、维护、优化以及运营等引入智能化。中兴通讯所采取的措施是，通过全流程引入AI技术，实现极简极智的数字化网络运维，还有一系列5G工具，帮助运营商实现5G网络的最优覆盖。

SA独立组网是目标网络 机遇与挑战并存

王翔认为，2019年是5G的商用元年，5G产业发展开始提速，产业链快速成熟，2020年5G建设已规模展开，迎来5G新基建的浪潮。对于中兴而言，截至2020年一季度末，中兴国内规模中标三大运营商的5G RAN、5G SA核心网以及5G承载等集中采购项目，在多个城市打造5G标杆网络，实现超千兆连续覆盖体验。

关于组网问题，他表示SA独立组网才是5G的目标网络，不仅能提供全场景的5G服务，还可提供包括网络切片、超低时延链接、海量链接等诸多NSA网络无法提供的能力，并最终实现万物互联的5G网络。

“SA的增强体现在5G+行业这个场景上，这对运营商来说是一个新的业务领域，也是新的挑战”，他指出，运营商需要关注5G SA网络和各种垂直业务的融合方案，让5G网络能融入到千行万业的生产流程中，让5G为社会创造价值。

5G产业受疫情影响不大 手机市场将恢复

王翔称，国内疫情高峰期间，5G产业链的供应、生产、物流、交付等环节都受到较大影响，但凭借市场调节功能，中国5G产业链正在迅速恢复。同时，疫情也刺激了远程医疗、工作、教育、娱乐、政务的需求，在被疫情重塑的社会中，5G和各垂直行业深度结合的数字化生产生活模式将成为新的刚需，5G基础通讯服务和方案市场，在中长期内能够保持平稳。

“纵观今年的手机市场，短期内会有所下滑，但未来会逐步恢复”，他称，5G产业总体上受疫情影响不大，但存在许多结构性的变化，新机会与挑战并存。未来，中兴通讯将加强芯片、算法、核心技术、架构等研发投入，进一步提升5G产业方案竞争力的优势，加强5G垂直行业应用落地，共建5G生态。同时，中兴也将加大对新业务机会、新工作模式的探索和布局，包括疫情带来的远程安全办公、在线品牌、无接触服务等。