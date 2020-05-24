华为发布突破性 5G 天线技术：承载功率一千瓦以上，辐射效率提高20%

IT之家5月24日消息，华为近日发布了一项名为CableFree的5G天线技术，该技术使得基站天线集成度、辐射效率、功率容量等关键领域取得重大突破，且标志着5G时代天线发展迈入新时代。

据IT之家了解，华为CableFree技术突破了当前天线设计瓶颈，使天线各个方面能力有效提升。

1）5G更好的高频覆盖。5G采用了更高的频段，需要更高的天线增益以提供更高广覆盖。同时5G网络覆盖需要多频段协同完成，如使用1.8GHz/2.1GHz等频段作为5G上行，高频覆盖对5G体验连续性起着重要作用。CableFree技术提高天线辐射效率约20%，从而提高覆盖质量。

2）满足5G时代更多频段、更多通道带来的更大输出功率需求。5G时代大容量和高速率需求，需要应用更多频谱和高阶MIMO，天线承载功率将从五、六百瓦增加到一千瓦以上。CableFree技术提升天线功率容量80%以上，满足5G时代更大输出功率需求。

3）减轻天线重量，易于安装部署。天线部件的高度集成，有效减轻天线重量。以6频天线为例，整体重量减轻10kg左右，控制多频天线重量在50kg以内，避免使用吊车，从而简化安装过程，节省安装成本。

4）天线PIM性能更优。CableFree技术减少天线内部80%螺钉和焊接点，降低了PIM风险和保障了长期PIM稳定性；其新架构和工艺提高了生产自动化比例，保证批量生产性能一致性更好。

IT之家了解到，CableFree技术采用了无线缆馈电设计、一体化集成移相器设计等技术，使天线集成度和天线性能得到提高。CableFree技术将应用于华为Munich Pro、Golden Mini及London Pro系列天线，以及32T32R Massive MIMO等产品。