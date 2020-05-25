Galaxy S20+ 成为 Q1 美国最畅销 5G 手机，三星机型包揽前三位

IT之家5月25日消息 Strategy Analytics 最新发布的研究报告《2020年Q1美国智能手机出货量按型号划分》指出，三星 Galaxy S20+ 5G以40%的市场份额成为2020年Q1美国最畅销的5G智能手机型号。三星已主导美国的5G智能手机市场。

IT之家获悉，Strategy Analytics表示：“2020年Q1，美国5G智能手机的出货量总计达到340万部，5G细分市场占美国智能手机总出货量的12%，而去年同期5G细分市场还没有任何市场份额。目前所有5G智能手机型号均使用安卓系统，Apple iPhone预计将于今年晚些时候推出其5G系列。”

Strategy Analytics表示：“2020年Q1三星占据了美国TOP 3最畅销5G智能手机型号的全部位置；三星Galaxy S20+ 5G是美国最畅销的5G智能手机型号，市场份额占40%。三星S20+ 5G智能手机在纽约和洛杉矶等主要城市受到富裕专业人士的欢迎。三星Galaxy S20 Ultra 5G是当今美国第二受欢迎的5G智能手机型号，2020年Q1占据了30%的市场份额。S20 Ultra 5G型号凭借其专业级的相机和时尚的设计成为三星智能手机系列的巅峰之作。三星Galaxy S20 5G以24%的份额位居第三，这使得三星S20系列横扫美国TOP3 5G智能手机畅销榜。”