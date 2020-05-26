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OPPO Find X2 Pro竹青新配色发布，6月1日开售

2020/5/26 14:34:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月26日消息 OPPO正式发布OPPO Find X2经典皮革系列新配色——竹青，该产品已于5月25日开启预售，将于6月1日正式开售。

OPPO Find X2 Pro 竹青皮革版，是继茶橘皮革版和雅灰皮革版之后，OPPO对材质和设计的一次全新探索。

OPPO Find X2 经典皮革系列引入色彩疗法概念，以绿色为主色，清爽舒眼，充满生命力。在色彩疗法中，绿色可抚慰心灵，以回归自然的慰藉，让人们感到放松与安全，舒缓和治愈焦虑浮躁之感。深浅不同的绿色中, OPPO选择清新雅致的竹色，同时覆上一层安静、高级的莫兰迪色调，自然平和不过于鲜亮。

OPPO Find X2 Pro 竹青皮革版实拍

为了营造视觉与触觉的“全面治愈式体验“，OPPO Find X2 Pro竹青版在皮革材质和中框上也做了定制设计。搭配温柔的莫兰迪绿，OPPO选取了触感更加亲肤的超纤环保皮，纹路细腻，配合独有的三层皮革缝合工艺，手感更加柔软。中框采用绿色哑光金属，额外增加的喷砂工艺，成就了更温润的触感，搭配同色系的金属铭牌，整机气质更显优雅沉静。

IT之家了解到，OPPO Find X2 Pro 竹青皮革版应用新配色新材质，防护性能依旧保留了出色的IP68级别防溅防尘防水标准。皮质经过严格的耐磨性测试、耐划性测试、耐脏污测试，全方位模拟用户日常的使用场景，从日常衣物摩擦、汗液接触、酒精接触甚至口红清理都考虑在内。

配置方面，OPPO Find X2 Pro 竹青皮革版采用120Hz QHD+超感屏、超感全焦段影像系统、高通骁龙865移动平台、65W超级闪充等配置。

OPPO Find X2 Pro竹青皮革版搭载超感全焦段影像系统定制大底主摄IMX689，携双原生ISO、全像素全向对焦技术一举解决了手机影像暗光拍照缺失层次感、对焦能力不足的两大难题，成为超感全焦段影像系统的最大技术创新亮点。

OPPO Find X2 Pro竹青皮革版创新采用双电芯方案的65W超级闪充，具有10分钟充电40%、38分钟充满的畅快充电体验。作为量产商用最快的闪充技术，其不仅解决了碎片充电利用率的难题，更具备从电源到电芯到5重安全防护，通过了莱茵安全快充系统认证，让大功率充电技术也能效率安全兼得。

OPPO Find X2 Pro竹青皮革版的发布，意味着OPPO Find X2经典皮革系列产品将提供茶橘、雅灰、竹青三种配色选择，其中茶橘皮革版提供 OPPO Find X2 和OPPO Find X2 Pro两个版本。

OPPO Find X2 系列标准版产品，采用120Hz QHD+超感屏、高通骁龙865移动平台、65W超级闪充，与OPPO Find X2 Pro保持同等体验。在影像上OPPO Find X2具有独特的差异化配置，IMX708超广角副摄原生16:9比例更有利于视频拍摄，搭配主流旗舰采用的IMX586 广角主摄及直立式1300万像素长焦镜头，带来了实力不凡的超感多焦段影像系统。

OPPO Find X2 Pro 竹青皮革版售价6999元，于5月25日零点正式开启预约，6月1日零点正式开售。竹青皮革版预定用户开售期间可享最高24免息、以旧换新最高补贴1000元等丰富优惠政策。

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关键词：OPPO Find X2 Pro

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