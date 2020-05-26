QQ音乐回应“插播语音广告”：小批量测试，只在两首歌曲播放之间插播

IT之家5月26日消息 近日有不少用户反馈称，在使用QQ音乐期间，歌曲切换时遭遇了自动插播的语音广告，时长约为15秒，非会员不可关闭或跳过。

对此，QQ音乐回应称，这是此前为一些歌手的新歌宣发，在非绿钻会员用户中进行的个性化语音推介的小批量测试。

QQ音乐表示，用户听歌时，在两首歌曲播放之间可能收到一次该用户常听的歌手亲自录制的新歌语音推介。IT之家了解到，QQ音乐还称，“QQ音乐播放一半插入语音广告”、“会员也听到语音广告”等传言是在歪曲事实，“我们也并未收到任何绿钻会员声称听到新歌语音推介的真实反馈。”

以下为QQ音乐方针对网络传言的回应全文：

近两天有人在网络上歪曲事实、恶意散播“QQ音乐播放一半插入语音广告”、“会员也听到语音广告”等谣言。

实际上，这是此前我们为一些歌手的新歌宣发，在非绿钻会员用户中进行的个性化语音推介的小批量测试：根据用户的听歌习惯，用户常听的歌手发布新歌后，用户听歌时，在两首歌曲播放之间，可能收到一次该用户常听的歌手亲自录制的新歌语音推介。同时，我们也并未收到任何绿钻会员声称听到新歌语音推介的真实反馈。感谢大家的关注与反馈，请大家切勿听信和传播谣言。如有垂询及意见反馈，欢迎联系[email protected]。