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京东618狂促攻略，热卖会场/预售爆款一网打尽

2020/5/26 17:23:45来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

京东17周年618狂促现已开启预热，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场

面对令人眼花缭乱的海量好价狂潮，小编整理了一些京东618会场和攻略，帮大家省心、省钱、省时玩转大促。

▲ 京东618 5月活动流程

热门会场

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市满199减100
京喜拼购1元包邮，抢百万红包
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手机狂欢
抢2020元神券，至高24期免息
音频热卖抢5折神券，最高24期免息
品质家电至高24期免息，以旧换新9.5折
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品质居家领券家具9折/建材满999减200
京东国际低至5折、满299减100
运动户外每满300减40元
健康会场6.18元抢好物，部分低至3件7折
服饰鞋包不止5折、定金膨胀不止5倍
王牌直播看直播瓜分3亿京豆
京东汽车车品5折购，每满200减20
图书文娱自营图书每满100减50
美妆护肤预售抢买1送1，爆款低至5折
京选礼盒预售10元抵300元
拍拍二手iPhone X低至3399元
国际奢品预售定金80倍膨胀，爆款低至3折
时令生鲜领券满200减20
京东智能0元抽智能影音套装
京东京造领券满199减60/满399减120
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采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

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WH-1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

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