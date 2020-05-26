京东618狂促攻略，热卖会场/预售爆款一网打尽

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▲ 京东618 5月活动流程
热门会场
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|每日一个主题、疯抢优惠神券
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|满199减100
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|品质家电
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|领券满299减30/满599减60
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|领券家具9折/建材满999减200
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|健康会场
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|服饰鞋包
|不止5折、定金膨胀不止5倍
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|看直播瓜分3亿京豆
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|车品5折购，每满200减20
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|自营图书每满100减50
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|iPhone X低至3399元
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|预售定金80倍膨胀，爆款低至3折
|时令生鲜
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|0元抽智能影音套装
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|领券满199减60/满399减120
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|酒店预售10元抵60元
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预售爆款
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采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。
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WH-1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。
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