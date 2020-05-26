京东618狂促攻略，热卖会场/预售爆款一网打尽

京东17周年618狂促现已开启预热，全场可领大额券+预付定金膨胀+直减新低：点此前往主会场。

面对令人眼花缭乱的海量好价狂潮，小编整理了一些京东618会场和攻略，帮大家省心、省钱、省时玩转大促。

▲ 京东618 5月活动流程

热门会场

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 满199减100 京喜拼购 1元包邮，抢百万红包 超嗨预售 抢买1送1，付1元抵1000元 电脑数码 至高24期免息，价保30天 手机狂欢

抢2020元神券，至高24期免息 音频热卖 抢5折神券，最高24期免息 品质家电 至高24期免息，以旧换新9.5折

潮流小电 领券满299减30/满599减60 品质居家 领券家具9折/建材满999减200 京东国际 低至5折、满299减100

运动户外 每满300减40元

健康会场 6.18元抢好物，部分低至3件7折 服饰鞋包 不止5折、定金膨胀不止5倍 王牌直播 看直播瓜分3亿京豆

京东汽车 车品5折购，每满200减20 图书文娱 自营图书每满100减50 美妆护肤 预售抢买1送1，爆款低至5折 京选礼盒 预售10元抵300元 拍拍二手 iPhone X低至3399元

国际奢品 预售定金80倍膨胀，爆款低至3折 时令生鲜 领券满200减20

京东智能 0元抽智能影音套装

京东京造 领券满199减60/满399减120 京东旅行 酒店预售10元抵60元

京东17周年庆 叠蛋糕 分10亿

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预售爆款

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iQOO Z1 显示屏支持HDR10与144Hz，搭载天玑1000 Plus旗舰芯片+LPDDR4X内存+UFS2.1闪存。支持5G+5G双卡双待，内置4500mAh电池+液冷散热系统，支持44W超快闪充，23分钟可充电50%。

采用了鸿蒙818处理器，可以流畅播放8K 30帧内容。4K分辨率面板（92% DCI-P3），支持MEMC动态补偿+HDR动态映射+噪点抑制+对比增强等功能。采用了4个10W扬声器，可熄屏作为独立智能音响使用。

• B&O 部分产品9.5折券：点此领券

WH-1000XM3搭载新款QN1处理器，降噪算法能力上升4倍，处理高频声音的能力有明显上升。支持快速充电，充电10分钟可续航5小时，开启蓝牙并使用降噪续航为30小时。

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