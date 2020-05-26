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ARM 推出 Cortex-A78/X1 CPU 核心：大核与超大核，5nm工艺

2020/5/26 21:32:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月26日消息 根据外媒AndroidAuthority的报道，Arm 今天推出了 Cortex-A78和Cortex-X1 CPU 核心，2021年的移动设备将会搭载。

Cortex-A78是Cortex-A系列的迭代产品，Cortex-X1是一款新的高性能CPU。

据介绍，Arm的Cortex-A78和Cortex-X1都是基于上一代Cortex-A77，但这两款Arm处理器的设计目标不同，Cortex-A78侧重于提供更高的每瓦性能，同时体积更小，而Cortex-X1则是追求最大性能。

根据官方的介绍，Cortex-A78主频达到了3GHz，每核每瓦性能相比上代提升了20%，在同样的性能下，Cortex-A78的能耗相比上代降低了50%。另外，A78的面积也小了5%，为四核集群节省了15%的面积，这为额外的GPU、NPU和其他组件腾出了更多的空间。

Cortex-X1是Arm“CXC项目”的第一款商用产品。性能方面，Cortex-X1将比Cortex-A77提高30%，与Cortex-A78相比，Cortex-X1的的整数运算性能提升了23%，Cortex-X1还拥有两倍于Cortex-A78的机器学习能力。

在产品层面，智能手机的SoC似乎不太可能使用四Cortex-X1集群，单Cortex-X1与三个Cortex-A78将是不错的选择。这样的配置只比四核Cortex-A76集群多占用15%的空间，但提供了更高的单核性能。

Cortex-X1的核心比A77和A78要大得多，L2缓存的最大容量为1MB，带宽是原来的两倍，可以最大限度地提高性能，而共享的L3缓存可以达到8MB，是前几代缓存的两倍。

IT之家了解到，Cortex-A78的性能提升主要来自于5nm处理器的改进，这是Arm最保守的一代改进。预计未来的SoC产品会选择1核X1、3核A78和4核A55的搭配，从而实现更好的的性能与能效的平衡。未来Windows on Arm产品则有可能会搭载多核Cortex-X1的SoC，从而大幅提升性能。

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关键词：ARMSOC

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