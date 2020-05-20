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Arm 宣布加入 Open RAN 政策联盟，促进 5G 架构开放发展

2020/5/20 12:29:19来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月20日消息 得益于更强的性能、更大的带宽、更低的迟延与更多的连接数量，5G在沉浸式体验、智慧城市、工业物联网、自动驾驶与许多超乎想象的领域，为人们开启了多项应用的大门。Arm宣布加入O-RAN联盟，以促进5G网络架构的开放发展。

随着全球各地越来越多的运营商部署 5G（截至 2020 第一季度，共有 111 家运营商部署了7,220 个项目），业界正齐心协力带动全新无线电技术与网络层面的创新，以及部署与供应链的改变。电信运营商（MNO）大多依赖传统网络 OEM 厂商来打造、部署与维护架构，以调整他们的网络来迎合用户的需求。不过，以下几个新的趋势也为电信运营商提供了不同的厂商选择：

  • 云端原生：容器与虚拟化的快速崛起，加上步调极快的 DevOps 软件的推出，需要使用一个覆盖边缘到云端部署选项的共同的云原生开发环境。

  • 开放性：开放的系统与开放的标准可促进创新，更快地为市场提供所需的服务，并且可以让由终端用户、电信运营商与厂商构成的整个生态系统受益。以电信业者为主推动网络架构（RAN）的解耦，因为例如 O-RAN 联盟等业界组织定义过的开放接口，正逐渐受到电信运营商与厂商的欢迎。

  • 交互操作性：使用通用运算平台的 RAN 白箱测试，硬件加速方面则获得软件厂商、原厂设计制造商（ODM）与系统集成商的协助。

IT之家获悉，Arm 表示，为基础设施市场推出的 Arm Neoverse CPU 与竞品相比，性能/能耗比提升超过 40%，可以协助电信运营商在他们的设备生命周期内降低运营费用。

Arm 与开发商组成的广大生态系统密切合作，并在超过 100 个开放原始码的提案中作出贡献，包括操作系统、持续性整合与发布（CI/CD）、虚拟机、容器，以及端到端的安全与网络软件堆栈。Arm 目前已是许多以电信业者为核心的组织的关键成员，其中包括 Telecom Infra Project、DPDK、fd.io，以及 Linux 基金会的 Akraino 项目。

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关键词：Arm5G

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