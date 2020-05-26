刘作虎官宣：一加将扩展产品线与价格区段，率先在海外上市

IT之家5月26日消息 成立七年来坚持“只做精品”的一加，可以说墙内开花墙外香，其在海外的知名度甚至要大于国内。刚刚一加手机CEO刘作虎发布微博称，一加产品线即将迎来“新成员”，将在智能产品类别、更丰富价位段上为用户带来更多选择。

▲图为一加Z渲染图

刘作虎表示，从2013年一加创立起，就确立了“只做精品”的产品路线，目前已经有越来越多的人了解、熟悉并喜欢上了一加品牌，也让一加在全球高端市场占据着一席之地。但越来越多用户希望一加能将高品质的产品带到更多类别、更丰富价位。经过深思熟虑，一加决定扩展产品线与价格区段。

刘作虎称，一加会率先在海外部分区域推出更多类别与丰富价格区间的产品，并在时机成熟后推向国内市场。经过高端机市场近七年的耕耘，现在的一加已经有了充分的人力与技术储备，有信心可以做到多元产品的协同发展。一加“只做精品”的信念不会改变，将继续保持每一代产品“不将就”的体验。

IT之家了解到，2015年一加曾推出过一款中端手机产品一加手机X，但该机的表现似乎并不出色。不过根据刘作虎现在的说法，一加应该会重新推出一款中端机，而此前有消息称该机名为一加Z，或搭载骁龙765处理器。

以下为刘作虎微博全文：

各位加油，你们好。

今天和大家宣布一个非常重要的消息：一加产品线即将迎来“新成员”。我们将在智能产品类别、更丰富价位段上为大家带来更多选择，也希望将“不将就”的产品理念带给更多人。

从2013年一加创立起，我们就确立了“只做精品”的产品路线。我们把巨大资源和精力投入到产品中，反复打磨每个细节，力求更完美的呈现。通过我们的努力，已经有越来越多的人了解、熟悉并喜欢上了一加品牌，也让一加在全球高端市场牢牢占据着一席之地。这对于一个成立不到七年的年轻品牌来说，是莫大的肯定。

最近我们发布的#一加8#系列，同样让我们感受到了全球用户对一加的喜爱和支持。在中国的一加8系列首销，1分钟销售额就已破亿；在北美尽管发布时美国面临着严峻疫情，但一加8Pro还是开售3分钟就将首批机器销售一空。这样的成绩，是热爱着我们的加油们给予的，我真的感到非常荣幸。

这几年，随着一加以“肉眼可见的速度”成长，我也听到了越来越多用户希望一加能将高品质的产品带到更多类别、更丰富价位的呼声。这其实也是一加“与世界分享品质科技”的初衷和使命。经过深思熟虑，我们决定通过扩展一加产品线与价格区段，让更多人体会到一加做产品的这份极致用心。我们会率先在海外部分区域推出更多类别与丰富价格区间的产品，并在时机成熟后推向国内市场。

经过高端机市场近七年的耕耘，现在的一加已经有了充分的人力与技术储备，我们有信心可以做到多元产品的协同发展。当然，一加“只做精品”的信念不会改变，我们将继续保持每一代产品“不将就”的体验，并为更多用户带来最具品质的科技体验。