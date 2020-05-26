【IT之家图赏】RedmiBook 16 锐龙版：16.1英寸全面屏，7nm AMD处理器

IT之家5月26日消息 RedmiBook 16 今天正式发布，搭载了16.1英寸的全面屏，采用了AMD 7nm工艺的Ryzen 4000系列处理器，首发价3999元。IT之家现已率先拿到了RedmiBook 16笔记本，现在为大家带来新品图赏。

相比传统的15.6英寸笔记本，RedmiBook 16搭载了的16.1英寸屏幕，显示面积更大。

亮屏后，我们可以发现RedmiBook 16的三边极窄，官方称其达到了90%的屏占比。屏幕素质方面，RedmiBook 16的分辨率为1080p，100% sRGB色域，无论是办公还是看视频都有更大的视野，沉浸感也会更强。需要注意的是，RedmiBook 16没有摄像头。

在窄边框的加持下，RedmiBook 16锐龙版实现了“大屏小机身”，机身重量也仅为1.8kg。笔记本A面有Redmi DESIGNED BY XIAOMI的标志。

由于笔记本整体尺寸更大，RedmiBook 16可以装下全尺寸键盘，键程也达到了1.5mm，间距达到了19.5mm。

RedmiBook 16还搭载了一块超大的触控板，手感细腻光滑。

接口方面，RedmiBook 16左侧为依次为全功能USB-C接口、HDMI接口、USB 3.1接口和USB-C数据接口，右侧为USB 2.0接和3.5mm耳麦接口。

散热方面，RedmiBook 16 搭载了大风扇+8mm热管的散热方案，D面有两排进风口。

IT之家了解到，性能方面，RedmiBook 16 搭载了AMD最新的Zen2架构锐龙4000系列处理器，最高配备锐龙7 4700U，拥有8核心8线程，主频2.0GHz，最大动态加速频率4.1GHz。官方称其领先的7nm制程，首次追赶上了手机处理器，体积缩小25%的同时，带来能效提升2倍，相较上一代Picasso平台，带来15% IPC性能提升、23%单核性能提升和60%的多核综合性能提升。