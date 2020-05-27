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苹果本周将在美国重开约 100 家 Apple Store 门店：提供口罩

2020/5/27 6:45:46来源：新浪科技作者：唐风责编：骑士评论：

北京时间5月27日凌晨消息，据外媒报道，苹果公司的一名代表称，该公司计划于本周重开约100家美国门店。

到本周末时，苹果公司的271家美国门店中总共将有约130家重新开门营业。该公司在全球范围内经营着510家门店。

苹果公司重开门店一事备受关注，因为这既是该公司本身的关键需求驱动因素，同时也是零售业健康状况的领先指标。在零售业中，苹果公司的门店经常都是商场或购物区的重要支柱。

到目前为止已经重开的美国门店将重点集中在“天才吧”（Genius Bar）区域上，顾客能在这个区域获得受损iPhone和其他产品的维修服务和支持。本周重新开业的一些门店将为顾客提供免预约服务。

苹果公司发表声明称：“本周，我们将重新开始为美国许多地区的顾客提供服务。出于顾客的安全和便利起见，大多数门店将只会提供路边或店面服务，我们将向顾客提供在线下单到店取货和‘天才吧’预约服务。”

本月早些时候，苹果公司零售主管戴德雷·奥布莱恩（Deidre O‘Brien）发布公开信，概述了该公司的零售店重开策略。今年3月，苹果公司关闭了中国以外的零售门店以应对新冠病毒疫情。

奥布莱恩在信中写道：“在每一家门店中，我们都专注于限制入店率，给每个人提供足够的空间，并在‘天才吧’和整个门店里把重点放在一对一的个性化服务上。”她还写道，将在店门口向顾客提供口罩，员工将定期进行“强化深度清洁”，并表示苹果公司将对员工进行新冠病毒症状筛查。

本周，苹果公司将在亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、印第安纳州、堪萨斯州、肯塔基州、密歇根州、密苏里州、内华达州、新墨西哥州、纽约州、俄亥俄州、俄勒冈州、田纳西州、得克萨斯州、犹他州、弗吉尼亚州和威斯康星州重开门店。

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关键词：苹果Apple Store

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