5G手机降至1599元，卢伟冰：今年1500元以上新机全上5G

▲ 小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰

小米旗下品牌Redmi在5月26日举行新品发布会，发布了全新X系列手机Redmi 10X系列，将5G手机拉至1599元的起售价。小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在发布会上宣布，2020年Redmi品牌1500元以上的新手机将全部为5G手机。

5G手机首次降至1500元 下半年会有更高性价比5G手机

此次发布的Redmi 10X系列，也是Redmi品牌的全新系列。卢伟冰在接受新浪科技等媒体采访时解释了推出全新X系列的原因。

此前Redmi品牌只有Note系列和数字系列，基本在千元及千元以下。2019年Redmi品牌推出了旗舰K系列，主打2000-3000元以上价位段。卢伟冰表示，由于5G手机在旗舰处理器上成本的提升，以及屏幕和相机等元器件的成本增加，未来K系列的价位段会继续向上走。

如此一来，2000元以下以及2000-3000元价位段就需要一个全新的产品系列，也即是此次推出的Redmi 10X系列。卢伟冰将X系列定位为轻旗舰，虽然不会使用最期间的处理器，但会使用同级别的最强处理器，同时强化游戏体验。至此，Redmi品牌也形成了K系列、X系列、Note系列和数字系列四条产品线。

Redmi 10X系列的Redmi 10X和10X Pro采用了联发科的天玑820处理器，为Redmi与联发科联合打造。支持5G+5G双5G待机，配备三星AMOLED屏幕、线性马达和双面康宁GG5玻璃；全系搭载4800万多摄相机，Redmi 10X Pro还拥有OIS光学防抖变焦镜头，可实现最大3倍光学、30倍数码变焦。

卢伟冰表示，Redmi与联发科从去年就开始合作，而今年的合作进一步加深。Redmi此次首发天玑820，并且拥有很长一段时间的独占期。“小米会持续跟高通和联发科两家共同深入合作，我们认为未来每一个品牌可能都要跟某一个芯片公司在某方面有深度的合作，甚至把自己的IP植入到芯片中，这样才能打造出差异化的产品。”

卢伟冰表示，目前中国5G手机正在迎来大规模普及，5G手机产业的器件成熟度快速提高、成本大幅降低。在把5G手机拉至1500元档位之后，今年下半年会有更高性价比的5G手机面世。