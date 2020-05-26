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图文看懂Redmi 10X新品发布会，还有全新RedmiBook锐龙版与Redmi智能电视

2020/5/26 16:53:20来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月26日消息 今日下午，在Redmi 10X系列新品发布会上，Redmi 10X系列手机、Redmi智能电视X系列、RedmiBook锐龙版等新品正式发布。

Redmi 10X

Redmi 10X手机 6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1799元，8GB+128GB售价2099元，8GB+256GB售价2399元，将于6月1日0点正式开售。

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IT之家了解到，Redmi 10X Pro手机 8GB+128GB售价2299元，8GB+256GB售价2599元。6月5日正式开售。

Redmi 10X 4G版全球首发Helio G85游戏处理器，4+128GB版售价999元，6+128GB版售价1199元，拥有冰雾白、天际蓝、松晨绿三色可选。

Redmi智能电视X系列

Redmi智能电视X系列采用金属边框，极简全面屏设计，屏占比高达97%，55英寸版本价格为2299元，65英寸版本价格为3299元。

配置方面，Redmi智能电视X采用2GB+32GB存储搭配，支持杜比音效。全系标配MEMC运动补偿技术+60Hz智能算法补偿，采用8单元重低音音响系统，支持10米以内远场语音，四大视频平台，支持2000+个设备联动。内置小爱同学，支持远场语音。

RedmiBook锐龙版

本次发布的三款RedmiBook锐龙系列笔记本全部搭载了AMD最新Zen2架构锐龙4000系列处理器，最高配备锐龙7 4700U，拥有8核心8线程，主频2.0GHz，最大动态加速频率4.1GHz。

RedmiBook 16锐龙版配备了46Whr电池，支持1C快充技术，并配备了65W迷你电源适配器。

价格方面，RedmiBook 16锐龙版R5/16GB/512首销优惠200元，到手价3799元。RedmiBook 14Ⅱ锐龙版R5/16GB/512首销优惠300元，到手价3699元。RedmiBook13锐龙版R5/16GB/512首销优惠200元，到手价3799元，将于6月1日0点全网首卖。

一图看懂Redmi 10X新品发布会

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关键词：Redmi

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