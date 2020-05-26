Redmi 10X相机搭载30倍OIS变焦四摄，支持MIUI 12/NFC/红外

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月26日消息 今日下午，在Redmi 10X系列新品发布会上，Redmi 10X系列手机正式发布。
Redmi 10X搭载30倍OIS变焦四摄，支持3倍光学变焦。
Redmi产品总监王腾表示，Redmi 10X支持6款AI流光相机与46款趣味水印。
IT之家了解到，Redmi 10X将通过MIUI 12迎来更安全的隐私守护，支持多功能NFC、红外功能与线性马达。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有