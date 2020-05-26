Redmi 10X相机搭载30倍OIS变焦四摄，支持MIUI 12/NFC/红外

IT之家5月26日消息 今日下午，在Redmi 10X系列新品发布会上，Redmi 10X系列手机正式发布。

Redmi 10X搭载30倍OIS变焦四摄，支持3倍光学变焦。

Redmi产品总监王腾表示，Redmi 10X支持6款AI流光相机与46款趣味水印。

IT之家了解到，Redmi 10X将通过MIUI 12迎来更安全的隐私守护，支持多功能NFC、红外功能与线性马达。