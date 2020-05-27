七彩虹CVN B550主板曝光：双M.2插槽，支持PCIe4.0+灯效同步

IT之家5月27日消息 继X570之后，AMD第二款支持PCIe 4.0的芯片组B550日前正式上市。七彩虹也将推出数款B550主板，目前最先曝光出旗下CVN系列的两款主板，分别是CVN B550 GAMING和CVN B550 GAMING FROZEN。

曝光的CVN B550系列主板也继承了此前B450和X570的设计，并在此基础上进行改进。

IT之家了解到，CVN B550系列主板在供电部分使用CVN系列的混合供电设计，支持10相数字供电。与上一代B450主板相比，新一代的CVN B550主板均加强了散热模块的设计，大面积的寒霜冷凝散热装甲确保了第三代锐龙处理器的散热需求。

继X570主板后，B550主板也支持PCI-E4.0通道，CVN B550系列主板上除拥有2根PCI-E4.0通道的插槽外，还拥有两个M.2插槽。其中第一根M.2插槽支持PCI-E4.0通道以及SATA模式的固态进行数据传输，搭配PCI-E4.0的SSD可实现更快的读取速度。

此外，CVN B550系列主板提供了丰富的ARGB灯光控制功能，板载2组5V 3Pin ARGB插针和2组12V 4Pin RGB插针，可通过iGame Dynamik Light软件控制主板灯效以及连接至板载5V ARGB插针的灯带，还能与支持iGame Dynamik Light的硬件实现灯效同步。