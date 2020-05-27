Dota 2 TI10 勇士令状已加入客户端：海量游戏内容和全新功能

IT之家5月27日消息 Dota 2官网宣布，在Dotaer们几周的翘首等待之后，第10届国际邀请赛勇士令状已经加入客户端内，现在购买勇士令状，就能够获得海量游戏内容和全新功能。



》》》第10届国际邀请勇士令状专题页面《《《

IT之家获悉，现在登录游戏即可成功购买第10届国际邀请赛勇士令状，该物品共有三个档位供您选择，分别为：7000刀币（70元）对应基础版一级勇士令状、20500刀币（205元）对应起始等级为50级的勇士令状、31600刀币（316元）对应起始等级为100级的勇士令状。

选择购买后两项附带起始等级的第10届国际邀请赛勇士令状，您将分别获取5%和15%的优惠，同时选择支付宝购买刀币可以获得随机立减优惠。

您还可以在获得第10届国际邀请赛勇士令状后通过游玩全新内容，或是继续充值刀币一步到位，来进一步升级您的勇士令状。

【不朽宝藏Ⅰ】

不朽宝藏Ⅰ现已加入游戏客户端内，当您的勇士令状达到1级、19级、22级、36级、52级、80级以及220级后皆可成功领取，在此之后，您的勇士令状每提升30级同样将会获得一件不朽宝藏Ⅰ。

以下为不朽宝藏Ⅰ中所包含的不朽列表：

修补匠：秘奥共振光束，手臂物品，拥有自定义激光特效。

暗夜魔王：暗黑世纪夜影，手臂物品，拥有自定义伤残恐惧特效和音效。

术士：魔裔守望者，头部物品，拥有自定义致命链接特效。

噬魂鬼：邪喉之仰，头部物品，拥有自定义感染特效和音效。

光之守卫：通天，武器，拥有自定义致盲之光特效。

美杜莎：海蟒之命，尾部物品，拥有自定义秘术异蛇特效。

额外珍稀奖励：

帕克：漫游嬉戏之华，翅膀，拥有自定义梦境缠绕特效和音效。

额外非常珍稀奖励：

暗夜魔王：纯金暗黑世纪夜影，手臂物品，拥有自定义伤残恐惧特效和音效。

噬魂鬼：纯金邪喉之仰，头部物品，拥有自定义感染特效和音效。

额外极其珍稀奖励：

帕吉：千劫神钩，武器，拥有自定义肉钩特效和音效。

在第11届国际邀请赛前不朽物品无法交易或买卖。这段时间内，每件物品可以赠送一次，而极其珍稀物品可以立刻交易。

【全新游戏系统：公会系统】

在隆重推出的公会系统中，可以加入广大志同道合的玩家，确保在胜利之路上有着坚实的后盾。通力合作升级公会，还将为自己和他人赢得奖励。

所有人都可以加入公会，不过只有勇士令状玩家可以创建。

加入公会：与好友游戏，或结交新的朋友。一同合作完成契约和挑战，解锁奖励并升级公会。

进行比赛：每完成一场匹配赛都会为自己的公会赢取一定的公会积分。队伍里公会成员越多，赢取积分的倍数越高。

领取契约：每一天都有新的契约可以完成。获得比赛胜利的同时达成契约目标即可赢取公会积分和勇士积分。

完成挑战：集结至少3名公会成员来完成公会挑战，同时还能赢取公会积分和用于边路商店的金钱。

解锁奖励：升级公会可以解锁勇士令状、聊天表情、公会旗帜的升级效果等等额外奖励。

【全新游戏系统：勇士试炼场】

在全新的勇士试炼场——对日常Dota经验更具考验的竞技挑战中，通过持续的胜利证明自己的超凡战技。想要接受挑战，只要交出你的入场门票——会有不少门票用于上手，边路商店还将获得更多——然后在指定的日常时间独自或与好友一起加入试炼场匹配队列。

在输掉两次比赛前赢下三场比赛将获得1500点勇气积分，勇士级别提升和200边路商店黄金。根据你的技艺水平。起始级别为第1、2或3级，但是只有最顶尖的战士才能达到第10级的上限。

【全新游戏玩法：边路商店】

这段日子边路商店的生意大不如前。有人甚至要说不复存在。但对于西泽尔和柯特来说，一切都将改变。因为他们打听到一个价值连城的神秘珍稀奖品——神圣纹章。他们需要的就是帮他们寻找。所以雇佣一些英雄，再把几个佣兵卖给这对老搭档。作为整个环节中最重要的一环，你肯定能拿到你那份好处。

赚取金钱雇佣英雄：从勇士令状奖励，公会奖励或物品轮回中收集黄金。然后将英雄添加至你的阵容中。英雄不会免费加入，所以一定要保证自己的黄金源源不断。

霸业风格：雇佣三名相同英雄后会变成2星版本，集齐三名2星会变成3星版本，想要报酬的时候再售出。英雄更珍惜，阶级越高，返回的奖励也越好。

领取奖励：售出你的英雄合约将获得宝石，可以在秘密宝石市场换取众多特别奖励，但最后这个环节我们可不要声张出去。

【完成全新求圣之路——银夜森林与荒邪之狱，解锁英雄套装】

全新求圣之路——银夜森林与荒邪之狱

探索月光照耀的银夜森林，在女神赛利蒙妮统治的地方，寻找林地间跨越世界的裂隙。使用任意阻挡前路的英雄赢下比赛可以清出道路，继续搜寻专属物品套装、勇士积分和加速行程的特殊工具。深入冒险旅程后还将发现秘径，前往第二张地图——荒邪之狱，迎接更多财宝和黑暗的恐惧。

【升级之路上，多款等级奖励】

等级160：全新地图：神之圣地

神之造物统治的领域。光明或黑暗，善良或邪恶……这些都不重要。只有力量——还有足够英勇将其运用的人——才能在此独当一面。

本物品无法交易或买卖。切记清在勇士令状活动结束前解锁。

等级225：帕吉身心：玩具屠夫

玩具箱的所有绒毛玩具居民中最令人惧怕的，就是笼罩着箱中角落和阴影的玩具屠夫。他总是在寻找他的下一场杀戮。每一个玩具都知道，一旦被屠夫的钩子碰到，填料和生命就会被没收，剩下的散落一地，而毛绒怪物会开心地迈过破烂的残骸。

等级305：敌法师身心：高徒正道

从星隐寺信仰的灰烬里，新的血统已经崛起。芛，通过了敌法师——收养她的导师数项失传技艺的训练。经泰勒庄园号召，她的训练迎来了最终的考验——看她是否真正准备好面对魔法的世界，终结这些国度的法师们那邪恶的一生。

等级375：冥魂大帝至宝：真·王

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在一个连他自己都不记得的年代，奥斯塔里昂满足他对永生的欲望不是用冥灵的精华，而是用近乎不会停止收割的白骨。他用灼烧过的焦骨为宫殿砌墙；用所有生物和敌人的白骨铺路。而进入这片领域的血肉之躯要千万小心，因为王君首当其冲地就是收藏家，白骨帝国里移动的一切都将吸引到他坚定的目光

等级445：痛苦女王至宝：魔廷新尊

在凡间的游乐场探索已久后，心满意足的阿卡莎回到了瑞斯图尔王廷，在她离去的日子里她的地位已经一落千丈。但是上界的女王打算也坐上下界的王座。与被放逐的恶魔王子达成交易后，阿卡莎俘获了新的力量，而她的魔族大计终于即将开启。

等级575：风行者至宝：清风环佩

就连莱瑞蕾自己都不知道她与守护之风之间的联系到底是什么程度。对自己的先人和最初的时光一无所知的她，要知道真相只能聆听周围阳光斑驳的森林流转的低语，或者是遮天蔽日的呼啸狂风。

【游戏内其他等级奖励】

聊天轮盘音效

利用今年的聊天轮盘音效将欢乐的杂音释入每场比赛中。除了部分旧爱，还有不少新内容——完美契合近乎所有情况下的情感——这是地道的盛夏之声。

嘲讽

特殊赛季特效

达到下列勇士等级时将解锁相应的游戏内季节特效。

【游戏内海量更新】

连杀特效

运用在英雄顶部栏和肖像中生效的全新赛季连杀特效让敌人不寒而栗，让盟友心生激励。还能在奖励之路上解锁升级版本，让自己的凶残行为愈发花哨。

信号饰品

赛季信号饰品又是一项交流利器。你可以沿着奖励之路解锁自定义信号特效来自定义你的轮盘，确保自己的想法始终能被理解。

消耗品：召唤之门、足球、迪斯科球、辣椒

喷绘

无需开口就能说出自己的想法。有了更新后的赛季聊天轮盘喷绘，将相应的图片喷涂在地图上。他们在迷雾中持续可见，死亡时也能喷涂，让盟友和敌人们知道你刚刚的心情。

聊天表情

在奖励之路上发力，解锁全新聊天表情——给自己的聊天消息增加风味的绝佳方式。还有一堆公会专属的聊天表情静待你和你的伙伴解锁

可升级的信使：晴儿

一只聪颖的猫咪，生来只为翱翔和探索——还有在战场的所有常客之间散播傻傻的快乐。好奇心有点过头的他会尽量远离任何魔法锅釜。拥有独特天辉和夜魇版本，晴儿的球更有六种额外款式。

第10届国际邀请赛音乐包

今年的音乐包将为每场比赛带来大赛的风范，由屡获殊荣的游戏、电影和剧集作曲家Gareth Coker倾情奉上。

纹章特效：神圣纹章

身怀纹章就能从人群中脱颖而出。纹章授予英雄专属的纹章特效，截至第11届国际邀请赛勇士令状开启。只要游玩勇士令状中边路商店就有机会发掘这个神秘奖励。所有玩家都可以在通用物品槽位试玩纹章特效。

“感恩的信赖”珍藏

每件“感恩的信赖”珍藏内含三款不朽宝藏之一，另有珍稀绝伦的几率再获得一件内含限量物品的珍藏。

【特色内容、功能回归】

包含：天梯双倍投入、典藏宝瓶投票、击掌、游戏内打赏、票选至宝、

可进化的聊天语句、轮回不朽、知识问答、勇士令状贡物等特色内容回归。

【勇士令状价格】

本次勇士令状共有三个版本，标准版售价7000刀币，50级礼包版本享5%优惠售价20500刀币，100级礼包版本享15%优惠售价31600刀币。玩家可购买额外等级进行升级，游戏内完成任务获得的勇士积分也将助力勇士令状的等级提升。在5月22日~6月4日期间，使用支付宝充值刀币首单可获得随机立减，最高免单的优惠。

向好友赠送1、3或5份勇士令状后，你将获得勇士积分，并解锁昵称头衔，在对阵画面和个人资料上显示。25%勇士令状相关销售额将直接进入第十届国际邀请赛的总奖金。

【冠军之神盾与珍藏版肉山宝宝】

等级达到1000级的传奇缔造者不仅将获得游戏内泉水里冠军之神盾的特殊闪光特效，他们还将受邀领取第10届国际邀请赛珍藏版神盾，冠军之赏的1：5比例独家合金复刻版本。2000级时获得游戏内肉山的替换模型，还有珍藏版肉山宝宝。

包含游戏内英雄血条上方特殊神盾和肉山图标。

以上就是本次第10届国际邀请赛勇士令状的部分介绍，想要获得更多详细内容可以进入专题页或游戏客户端内查看。