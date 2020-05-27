小米智能门锁E开启众筹：6种开锁方式，众筹价899元

IT之家5月27日消息 今天小米智能门锁系列推出了全新门锁单品——小米智能门锁E。小米智能门锁E主打国内千元档位内市场，售价999元，小米商城众筹价899元，包含一次安装服务。

小米智能门锁E拥有指纹开锁，密码开锁，临时密码，蓝牙，HomeKit以及应急钥匙等6种开锁方式。指纹模组巧妙融于把手，自然握住即可识别开锁。

小米智能门锁E采用直插式锁芯设计，锁芯贯穿锁体，即使前面板被破坏，仍然是一把安全的机械锁，采用业界最高安全水平的C级锁芯，安全等级更高。采用深度定制安全锁体，离合传动装置藏在锁体中，即使前面板被破坏，依然难以打开门锁。主控芯片置于后面板，可避免电子干扰，防止小黑盒开锁。新增防插锁舌，有效防插卡等技术开锁，防撬能力大大提升。

小米智能门锁E采用门铃一体化设计，拥有电子门铃功能，客人来访能够及时提醒。搭配小爱音箱，可设置语音提醒。接入蓝牙网关之后，能够本地及远程同事推送通知，避免错过访客。

小米智能门锁E支持MIoT与Apple HomeKit，可以实现丰富的智能家居场景。通过米家APP授权Apple HomeKit后，你可以使用Siri或者家庭APP控制门锁的开关，省去走动开始的麻烦。

小米智能门锁E首次采用离家一键布防功能。室内开锁关门后7秒钟内，轻按开启布防模式，异常开锁及时告警。小米米家智能门锁E不仅可以通过米家APP进行远程设置、查看状态等操作，还支持用户管理，可以在建立的用户信息下记录对应的指纹密码等开锁方式的信息，还可以从米家APP中查看到哪位成员什么时候回家，对于家中有孩子或老人的用户格外实用。

小米智能门锁E 支持标准锁体安装，兼容霸王锁体安装。小米智能门锁E由小米专业服务团队提供安装及售后服务。并且小米米家智能门锁提供3年的免费保修，首次免费上门安装。

小米智能门锁E，5月27日在小米商城开启众筹，899元包安装，众筹期间全款支持，赠送米家空调伴侣2一台，感兴趣的IT之家小伙伴可以关注一下。