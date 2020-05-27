电动汽车专家：现在没有汽车厂商能给特斯拉带来挑战

5月27日消息，据国外媒体报道，在近几年大热的电动汽车方面，新兴的汽车厂商特斯拉走在行业前列，他们已经顺利量产了Model S、Model X、Model 3等多款电动汽车，还推出了电动皮卡和电动卡车，均已获得了大量的订单，目前正在筹备量产，去年电动汽车的产量和交付量双双超过了30万辆。

近日，一位电动汽车方面的专家表示，“年轻”的特斯拉现在在电动汽车方面没有挑战者。

认为其他汽车厂商现在无法给特斯拉带来挑战的，是电动汽车方面的著名人士桑迪·芒罗(Sandy Munro)，他在一次长达一个半小时的问答直播中，给予了特斯拉高度评价，他在问答中表示，他不认为现在有汽车制造商能挑战特斯拉。

桑迪·芒罗给予特斯拉高度评价，并非没有根据。他在过去两个月的时间里拆解了一辆特斯拉3月份开始交付的Model Y，这是首次有独立的工程师拆解新上市的特斯拉电动汽车。而在此前，桑迪·芒罗也曾拆解过特斯拉的Model 3，他对特斯拉的电动汽车有比较充分的了解。

值得注意的是，特斯拉在电动汽车方面的技术，也被竞争对手和分析师认为行业领先。

电动汽车厂商Lucid Motors的CEO彼得·罗林森此前就曾表示，特斯拉在电动汽车方面的领先优势正在扩大。上月一位分析师表示，在电动汽车领域本来就有优势的特斯拉，可能会因为这一次的疫情而扩大他们的领先优势。福特的一名工程师此前也曾认为，特斯拉在电池和高压电子方面的技术和工程，以及驾驭这些技术的能力领先行业5年。