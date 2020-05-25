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马斯克：下一代特斯拉 Roadster 跑车搭载 SpaceX 推进器，堪比“ 007 座驾”

2020/5/25 10:47:11来源：TechWeb作者：小狐狸责编：骑士评论：

5月25日消息，据国外媒体报道，近日，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）透露，该公司的下一代电动跑车Roadster将使用SpaceX的火箭推进器，这将使这款跑车变成一辆百分百的“007座驾”。

马斯克表示，下一代Roadster将使用SpaceX的冷气推进器。主推进器安装在车牌照背后，拿掉车牌照就会看到后面有一个火箭推进器。这就像是一辆百分之百的詹姆斯·邦德（James Bond）座驾。”

2017年，特斯拉发布了新一代Roadster跑车的原型车。这款跑车的起售价为20万美元（141.384万元），与一辆配置中等的保时捷Taycan Turbo S大致相当。

在首次发布这款车时，特斯拉声称，这款跑车的百公里加速时间只有1.9秒，单次充电可行驶620英里（约合998公里），且最高时速超过250英里/每小时（约合402公里/每小时）。

此前，特斯拉首席设计师弗朗茨•冯•霍兆森（Franz von Holzhausen）表示，这款全电动超跑自问世以来一直处于进化过程中，这些变化将使这款量产版跑车无论从哪方面看都比原型车更好。

马斯克此前曾表示，下一代Roadster跑车的性能将达到汽油或柴油动力汽车无法企及的水平。

话虽如此，他也曾表示，这款跑车将只进行限量生产。他预计，这款车每年的产量只有1万辆左右。

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关键词：特斯拉跑车

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