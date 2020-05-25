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马斯克：特斯拉电动皮卡 Cybertruck 尺寸短时间内不会变小

2020/5/25 6:41:34来源：TechWeb作者：小狐狸责编：骑士评论：

5月24日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，其首款电动皮卡Cybertruck的尺寸在短时间内不会变小。目前还不确定是什么原因阻止了这款卡车缩小尺寸。

去年11月，特斯拉发布了电动皮卡Cybertruck。这款皮卡配备有6个座椅，最大续航里程为500英里（约合805公里），起价为3.99万美元（约合28万元）。

据悉，这款电动皮卡外观霸气，车身尺寸与以往的皮卡相比也更大。根据当时在发布会上披露的数据显示，这款皮卡的车身长5.88米，宽2.03米，高约1.93米，比身高接近1米9的马斯克还要高。

这款皮卡高大的车身使得它在停放时需要占据更大的空间，而且在美观上也有些许欠缺。但由于这款皮卡计划明年年底才开始量产，因而还有改进的可能。

今年4月份，马斯克证实，与发布会上原型车的尺寸相比，量产版Cybertruck的尺寸将缩小3%。

然而，这才刚刚过去一个月，马斯克又透露，这款电动皮卡将保持原型车的“相当大”的尺寸。

他表示，在经过设计评审之后，发现没有多少空间可以缩小，即使缩小3%也太小了。而且，他补充表示，特斯拉“可能”会在未来制造一辆尺寸更小的卡车。

在过去3个月里，马斯克通过Twitter提供了一些关于Cybertruck的其他更新。比如，今年2月，马斯克披露，这款皮卡将配备负载和拖曳计算器。今年3月，他透露，这款皮卡的量产版的外观会有变化。今年4月，他又表示，这款皮卡可以在水上漂一会儿。

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关键词：特斯拉电动皮卡

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