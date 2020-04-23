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如何用手机App追踪病毒数据？苹果与德国产生分歧

2020/4/23 21:39:53来源：新浪科技作者：李明责编：微尘评论：

据国外媒体报道，在利用手机App追踪新冠病毒传播情况时，德国选择了一项自主研发的技术，但这与苹果公司的政策产生了分歧。

当前，世界各国都在争相推出追踪新冠病毒接触者的应用程序，以确定感染者与谁有过接触，这也是减缓疫情传播的措施之一。

在欧洲，各国政府希望使用移动设备的蓝牙“握手”（Bluetooth handshakes）技术作为衡量感染风险的一种方式。但对于这种通信，其数据应该保存在设备上，还是中央服务器上，还存在分歧。

德国政府今日告知立法人员，已选定罗伯特科赫研究所（Robert Koch Institute，一家领导德国新冠病毒健康响应的机构）开发的一种设计方案，将在一台中央服务器上保存个人数据

德国的解决方案需意味着，要对匿名数据进行集中存储，而苹果则拒绝这样的应用（App）在后台运行时监控蓝牙。反对党议员Anke Domscheit-Berg在周三听取了一名政府代表的简报后表示：“总理府正与苹果公司谈判，但到目前为止，还没有可行的解决方案。”

之前，苹果和谷歌联合推出一款追踪新冠病毒传播情况的应用程序。该程序不会追踪用户的位置和身份，只会获取用户手机何时彼此靠近的数据。而且，数据在用户的手机而非这两家公司的服务器上解密。

理想情况下，这样的全国性联系人追踪程序应该是可互操作的，使它们能够跨境“交流”。但如今，欧洲分为了两大阵营，德国、法国、意大利和英国支持中央化解决方案。

与此同时，专家团体的领导人强烈反对集中化的做法。300名科学家本周签署了一封公开信，称这“将允许对整个社会进行前所未有的监控”。

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关键词：苹果App

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