酸了！高校食堂1700种餐食可线上点单，还可以无接触配送

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IT之家5月7日消息 近日各大高校的学生已陆续返校，为尽量减少人员接触，陕西一高校就推出了在线点单以及相应的配送服务。
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IT之家了解到，学校后勤老师介绍称疫情防控期间学校食堂堂食规定为1人1桌就餐制，同时今年学校还引入了外卖，学生在网上下载App并在线点餐，随后食堂会派出相应的派送员将学生点好的“外卖”送至宿舍楼下的自提柜里。目前有1700多种餐食可供学生选购，实现全程无接触配送。
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