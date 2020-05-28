去掉手机接口得分几步？充电、数据传输、外接设备

2020年，当人们看到拥有3.5mm耳机接口的手机时，不禁会调侃一句“先进的”。两年之后的2022年，会不会当人们看见拥有充电接口的手机时，也会调侃这一句呢？

种种迹象显示，苹果非但不准备给iPhone带来万众期待的Type C，反而准备彻底把充电接口取消掉，在2021年的旗舰机型中推出无接口设计的iPhone。回看过去，当手机没有耳机接口后，就需要转接头、蓝牙技术的大升级。推出一部无接口设计的手机，则需要解决更多的使用习惯问题。

充电：要快也要凉快

对于苹果，或任何想推出没有充电接口的手机厂商来说，最重要的莫过于改变传统的充电方式，相比去掉耳机时，已经有一部分养成了使用蓝牙耳机的习惯，相关的蓝牙技术也基本成熟而言。目前，暂没有消费者能够接受完全无线充电的使用方式，反倒是“无线充电”功能被如一加这样的厂商视为可以在打造性价比产品时所摒弃的功能。

除了使用习惯的问题，无线充电的速度问题也要得到解决，尤其是对于苹果这样一贯保持着“五福一安”传统的厂商，如果把目前最高7.5w的充电功率延续到2021年的无接口iPhone上，绝对是消费者所不能忍受的。

然而，纵观目前能够为消费者提供大功率无线充电产品的厂商，也无不在充电器的散热上下功夫。要知道，此前苹果宣布告吹的AirPower，也正是因为热管理的难题而难产。目前市面上的小米的30w无线快充，就专门加入了主动散热风扇，一加的30w无线充电器也同样加入了类似的设计。

对于无接口手机而言，在充电功能上，无疑是要快也要凉快。推出无接口的手机，自然要推出配套的无线快充，如果采用风扇，所产生的噪音能否符合品牌一贯的理念，或是还有其它更优的散热解决方案，显然也是厂商的一个重要课题。

数据传输：已稳更要稳定

数据传输问题也是去掉接口的一大挑战，该功能对于iOS平台来说基本已无障碍，第一是多亏苹果的封闭系统，让很多人不得不学会使用WiFi来给手机中的第三方应用传输文件；第二是苹果AirDrop功能确实强大，大量苹果用户已经很乐于用其高效无损的进行图像、视频的分享，以及文件的传输；第三是苹果生态的成熟，iCloud的存在，多设备间的联动，都让iPhone数据线的功能在绝大多数情况下都局限在了充电上。

苹果从去年发布的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone Pro Max中还新增了UWB，又近一步提升了AirDrop的功能，而这也仅仅只是冰山一角，UWB的更多用例也有待开发。

其实，AirDrop功能目前也是Android阵营正在努力补足的一环，上周魅族、一加手机、realme 、黑鲨就共同宣布目前已加入互传联盟，实现与小米、OPPO 、vivo等品牌之间的文件互传。此前，小米在MIUI11中也为自家手机专门打造了小米互传功能。

不过，尽管目前AirDrop功能已经十分强大，但还是会在网络状况不好的情况下，遇到卡顿、传输失败的情况发生，如何能够让类似的功能变得更加稳定也至关重要，一旦用户想要马上传输大容量文件，又恰好这时附近的网络压力比较大，也许用户又会怀念起那“先进的”数据接口来。

外接设备：能连也要全能连

接口的另外一个作用便是连接外设，例如小到目前Android手机普遍支持的OTG功能，再到能够支持通过HDMI、VGA连接更大的屏幕。这也是目前手机接口的另一大重要功能，尤其是对于高端手机而言，华为、三星还专门为手机接入到更大的屏幕而开发了电脑模式，以期智能手机能够成为生产力工具。

上面提到的AirDrop功能显然能够解决大部分OTG的问题，投放到更大屏幕，iOS阵营一直有AirPlay的功能，可以实现iOS设备的播放内容通过无线的方式来投放到电视屏幕上。Android阵营也有类似的Miracast功能。

然而，上述两个功能，多少都存在着一些兼容性问题，很多经常使用这一功能的用户都会发现，当自己偶尔出差时，即便房间内的电视支持这一功能，甚至自己带了电视棒，也很容易投屏失败。反倒是随身携带一根HDMI线，以及一个转接头，来得更加方便。

目前，已经有消息称，尽管苹果将会取消lightning充电接口，但会在手机中加入已在iPad Pro上所使用的Smart Connector，而Smart Connector此前也曾有望配置于iPhone 7的机身上，恰巧iPhone 7正是苹果首款取消了3.5mm耳机接口的机型。而如果真在手机上配置了Smart Connector，连接外设的问题也自然迎刃而解。