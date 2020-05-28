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改善Siri数据！苹果收购机器学习公司Inductiv

2020/5/28 8:42:42来源：新浪科技作者：张帆责编：懒猫评论：

北京时间5月28日早间消息，据外媒报道，苹果已收购机器学习创业公司Inductiv，该公司开发的人工智能技术可用于识别和纠正数据集中的错误。

Inductiv的工程团队近几周已加入苹果，参与包括Siri、机器学习和数据科学在内的多个项目。

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对于这笔收购，苹果给出了惯用的声明，即苹果“不时收购规模较小的科技公司，我们通常不讨论目的或计划”。Inductiv是由斯坦福大学、滑铁卢大学和威斯康星大学的几名教授创立的。

Inductiv的技术利用人工智能自动识别和纠正数据集中的错误。“干净的”数据集对于机器学习非常重要。机器学习是一类热门的人工智能技术，帮助软件自我优化，减少人工的干预。

在人工智能和其他一些领域，苹果近年来的一些收购引人注目。今年早些时候，苹果收购了NextVR，一家将虚拟现实技术与体育和娱乐相结合、已有10年历史的公司。2016年，苹果还收购了西雅图创业公司Turi，扩大机器学习和人工智能团队。在此基础上苹果发布了Turi Create框架，简化机器学习模型的开发。

2018年，苹果又收购了专注隐私的人工智能创业公司Silk Labs。今年早些时候，苹果还收购了低功耗人工智能创业公司Xnor.ai。该公司的技术被智能家用摄像头厂商Wyze用于在设备上实现人员探测。

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关键词：苹果

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