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苹果信用卡竞品来了？三星提供借记卡服务，不收账户费

2020/5/28 9:42:42来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，三星日前推出新的“移动优先”资金管理系统，名为Samsung Money，配有万事达卡和三星独有的Samsung Pay福利。Samsung Money是三星与金融科技公司SoFi合作设计的，正式名称为Samsung Money by SoFi。

三星电子北美服务业务Samsung Pay副总裁兼总经理Sang Ahn称：“三星的目标是通过将功能强大的工具交到Galaxy用户手中，让日常生活变得更美好。现在，用户可以获得移动优先的金融服务，并赚取三星独有的福利。我们很高兴通过允许我们的用户消费、储蓄和增长资金，并轻松安全地获取资金，从而帮助他们实现金融梦想。”

与苹果信用卡不同的是，Samsung Money不是信用卡，而是更加类似于银行账户或信用社账户。持卡人将能够检查他们的余额，暂停或重新开始消费，冻结或解冻他们的卡，更改密码，所有这些都可以通过Samsung Pay应用程序完成。

与苹果信用卡一样，Samsung Money发行的实体借记卡也不会显示卡号、到期日或卡安全码(CVV)。如果用户需要访问这些信息，可以在Samsung Pay应用程序中找到。

三星的公告指出，账户安全可以保障，且不收取账户费。此外，那些选择使用Samsung Pay储蓄的人将获得比全美平均利率更高的利息。Samsung Money by SoFi将于今年夏天晚些时候向美国客户推出，并将独家提供给那些拥有三星Galaxy智能手机的人。

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关键词：Samsung Pay三星Apple Pay

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