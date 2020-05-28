孟晚舟未能获释，案件核心细节披露

加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院温哥华当地时间27日上午（北京时间28日凌晨）公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟符合“双重犯罪”标准，因此对她的引渡案将继续审理，孟晚舟女士将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。

孟晚舟女士当天出庭并听取法庭所做的判决。

对此，华为发表如下声明：

我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。

我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。

据了解，是否构成双重犯罪是孟晚舟是否会被引渡到美国的关键。加拿大法律规定，被引渡者受到指控的行为不仅要违反引渡国法律，在加拿大也必须构成犯罪。

根据加拿大《引渡法》与《加美引渡条约》，“双重犯罪”原则是可以被引渡的前提条件。

美国《纽约时报》报道指出，这份判决将为美国引渡孟晚舟在美国受审清除了法律障碍。

根据央视新闻报道，根据这一裁决，美国政府起诉孟晚舟的引渡案将会继续审理。但该判决日期仍未确定，下次听证会日期为6月15日。孟晚舟将留在加拿大参加后期的相关听证，并等待新的审判结果。

尽管孟晚舟被认定符合“双重犯罪”原则，但引渡并不会很快发生，孟晚舟的律师团队接下来将会很快提起上诉。

也有媒体指出，这场诉讼有可能旷日持久，甚至可能长达数年。

据媒体报道，加拿大温哥华当地时间5月27日上午10时40分左右，华为公司副总裁、首席财务官孟晚舟离开自己的寓所，乘车向不列颠哥伦比亚高等法院驶来。

孟晚舟走出住所时面带微笑，步态从容，据悉，当时的孟晚舟，已经知道了判决结果——自己被认定“双重犯罪”。根据当地法院此前发布的消息，当地上午9时便已将裁决书发给双方，11点后才对外公布结果。

然而，孟晚舟还是来到法院，并带着微笑。守在法院入口处的加拿大华文媒体记者张晓萌对《新民晚报》表示，孟晚舟离开住所以及抵达法院时，均面带微笑，步履轻松，还在步入法庭时伸手与旁边的记者打了下招呼。

现场，大批记者在法院门口等待孟晚舟的裁决结果，仅有小部分记者被允许进入法院内部。

来源：官网截图

26日，加拿大记者4问孟晚舟案，外交部发言人赵立坚在回答提问时说，中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益。加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟女士，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。

事件始末

自2018年12月1日孟晚舟在加拿大遭到当地警方逮捕，她已被扣留在加拿大长达543天。

加拿大承认，是应美国当局要求逮捕了孟晚舟。当时，美国以涉嫌违反美国对伊朗制裁的欺诈罪为由要求引渡孟晚舟。

美国给的理由是：（1）把美国的禁运产品转卖给了伊朗。（2）通过银行系统把钱弄出来的时候对银行做了欺骗，没有说明实际来源。

十余天后，孟晚舟获得了难得的保释机会，她发了条朋友圈，感谢所有关心她的人，并以“我以华为为傲，我以祖国为傲”宣告自己的态度。同日，中国外交部长王毅发表演讲：对于任何肆意侵害中国公民正当权益的霸凌行径，中方绝不会坐视不管，将全力维护中国公民合法权利，还世间公道正义。

来源：截图

任正非曾在接受美国媒体采访时这样形容自己的女儿：“孟晚舟就像第二次世界大战的一架伊尔2轰炸机，被地面炮火、空中炮火打得破破烂烂的，还在飞行。她现在的处境就是这样的，如果返航了，她可能就是英雄了。我估计她可能将来会当英雄。”

任正非还说：“儿女大了，他们成长太顺利了，受点磨难应该是好的。这个磨难对她本人也是巨大的财富。”

2019年1月29日，美国司法部正式提起刑事诉讼，要求加方引渡孟晚舟。在孟晚舟被扣留期间，美国曾几次要求加拿大将孟晚舟引渡至美国，但因为证据不足，未能成功。

同年3月，加拿大司法部批准继续推进有关中国公民孟晚舟的引渡听证会，孟晚舟在位于加拿大温哥华的卑诗省最高法庭再次出庭。

9月，孟晚舟引渡案再次审理开庭，与以往程序性审理不同的是，引渡案进入实质性审理阶段。控辩双方将就案件已有的证据和关键问题进行辩论。

2019年12月，在被加拿大拘押一周年的时候，孟晚舟发布了一封公开信，“本无意流连，却困顿此间，斗转星移竟已一年”，表示这一年经历了恐惧和痛苦，失望和无奈，恐惧和挣扎，同时也学会了坚强忍受，从容面对，不畏未知。

中国外交部发言人华春莹也曾在例行记者会上表示，中方再次强烈敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，以切实举措纠正错误，及早释放孟晚舟女士，“我们忠心祝愿她早日平安回家，希望大家能够用更多正义和温暖来照亮孟晚舟女士前行回家的灯塔。”

案件核心细节披露

据中国企业家杂志报道，不列颠哥伦比亚省高等法院的官方网站上公布了孟晚舟引渡案的裁决书。

它展示出了代表美国的加拿大总检察长和孟晚舟及其律师团之间的辩护意见，也解释了大法官H. Holmes为什么如此裁决。

美国向加拿大方面提出拘捕孟晚舟的理由时，给出了四条罪名：银行欺诈，电邮欺诈，合谋银行欺诈和合谋电邮欺诈。

针对这四条罪名，孟晚舟律师团队表示，美国以欺诈类罪名指控孟晚舟只是假象，指控的行为本质上是孟晚舟违反了美国的《国际紧急经济权力法》和对伊朗的金融制裁条例，它实际上是要求加拿大协助美国对伊朗实施制裁。

但是加拿大同意开启引渡程序的时候，并未参与到美国对伊朗的制裁，而“银行欺诈”指控是建立在“制裁”的基础之上，既然加拿大没有对伊朗进行制裁，那加拿大的金融机构也就没有因此而面临法律风险，所以指控是无效的。

而加拿大检查总长则表示，其起诉的是“银行欺诈”这一罪名本身，不涉及与美国对伊朗的制裁。

这份由大法官H. Holmes撰写的判决书中，披露了他获得的孟晚舟如何“欺诈”汇丰的细节。

2012年12月，路透社报道Skycom违反了美国对伊朗的制裁，向伊朗最大的电信设备制造商出售美国制造的计算机设备，并且指出华为与Skycom关系密切。

2013年1月，路透社报道了华为与Skycom之间的各种联系，包括孟晚舟曾于2008年2月至2009年4月在Skycom董事会任职，以及2007年她曾担任华为控股子公司的公司秘书，这家子公司拥有Skycom 100%的股份。

汇丰银行就这一事项向华为询问，华为的代表进行了否认。2013年8月22日在香港的一家餐厅，孟晚舟见到了汇丰银行高管，期间她用中文发言，并为汇丰银行高管提供了口译服务。孟晚舟还同时展示了用中文撰写的PPT。

这次见面，孟晚舟告诉汇丰银行高管，华为在伊朗的业务严格遵守适用的法律和美国的制裁。华为与Skycom的关系是正常的业务合作关系。华为曾经是Skycom的股东，而她本人也曾经是Skycom的董事会成员，但后来为了确保合规性，华为已经出售了其在Skycom中的所有股份，自己也辞去了Skycom董事会的职务。

汇丰银行全球风险委员会2014年3月31日在伦敦举行会议，讨论了有关华为的“声誉和监管问题”，决定保留华为的业务。而汇丰表示做出这一决定是基于孟晚舟在上述见面时的保证。

但此后的调查发现，尽管华为在孟晚舟与汇丰高管见面的前几年，就已经出售了其在Skycom中的股份，孟晚舟也辞去Skycom董事会的职务，但实际上华为仍继续控制Skycom及其在伊朗的和业务运营。

但华为创始人任正非并不同意汇丰银行的说法。在2019年一次采访中，任正非表示：“这家银行（汇丰银行）从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务，也知道Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的邮件可以证明，上面还有银行的LOGO。所以从法律的角度来讲，他们不能说他们被骗了或者不知道，因为我们有证据。”

据《金融时报》报道，2016年左右因其他违反美国制裁禁令的案件受到美国调查时，汇丰银行为了换取美国司法部的宽恕，于2017年将孟晚舟提供的PPT提供给了一直在寻找证据扳倒华为的美国政府。

这相当于直接给了美国人指控孟晚舟的证据，而这些失实陈述也使汇丰银行面临经济和声誉风险。

尽管加拿大的公司并未涉及其中，大法官依然认定孟晚舟符合“双重犯罪”原则，驳回了孟晚舟的诉讼请求。