华为发布新一代OceanStor存储Pacific系列

IT之家5月28日消息 根据华为官方的消息，2020年5月28日，华为面向全球发布全新一代海量存储OceanStor存储Pacific系列，并面向海量数据场景发布了技术引领、商业创新和行业深耕三大战略方向。

华为表示，自2009年首次发布第一代文件存储以来，华为持续投入海量数据存储领域，市场份额连续四年稳居中国区第一。

IT之家了解到，华为OceanStor存储Pacific系列实现了业界首个文件、大数据、对象协议无损互通，解决传统网关方式的性能和语义损失问题。官方称华为OceanStor存储Pacific系列以独创vNode高可靠模式和下一代弹性EC技术，在性能和可靠性不降低的前提下，磁盘利用率达到93%，相比业界平均水平领先40%以上；全新高密大容量节点，在5U空间里支持120块硬盘，密度达到业界通用存储型服务器的2.67倍，空间节省62.5%；热、温、冷数据按需自动分级到闪存、磁盘和蓝光介质，数据自由流动无需人工干预。

可靠性方面，华为OceanStor存储Pacific系列从数据级、设备级、系统级到方案级的四级可靠性保障机制。全面的亚健康检测与预处理，提前识别故障风险；支持跨集群双活、三站点多活容灾机制，可实现业务跨地域容灾，保证票据影像、在线视频等生产业务7*24小时永远在线。