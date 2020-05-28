《虚荣》官方：国服将于7月28日停运，玩家即日起可联系客服寻求补偿

IT之家5月28日消息 今日网易宝船《虚荣Vainglory》官方发布《虚荣》停运公告：《虚荣》国服将于7月28日停运。

IT之家了解到，官方将为过去一年内（2019年5月28日至2020年5月28日）通过官网渠道为《虚荣》充值、且至2020年7月28日上午10时以前账号上仍留有未使用的游戏ICE的玩家安排补偿事宜。玩家可从即日起至2020年7月28日上午10时以前联系客服寻求相应的补偿。

原文：



亲爱的各位玩家：

非常感谢大家一直以来对《虚荣Vainglory》游戏的支持与厚爱。游戏开发商SEMC公司已于四月初宣布在国服以外的其他地区改变《虚荣》的提供方式，停止提供游戏内容更新和海外服务器支持。基于此情况，经一段时间的沟通和努力，我们遗憾地宣布：《虚荣》国服将于2020年7月28日上午10时正式停止运营。停运具体事项安排如下，敬请各位玩家提前做好准备：

1. 2020年5月28日上午10时整，停止游戏充值，关闭游戏客户端下载并停止新用户注册；

2. 2020年7月28日上午10时整，游戏服务器关闭，玩家将无法再登录游戏。

补偿活动：

1. 我们将为过去一年内（2019年5月28日至2020年5月28日）通过官网渠道为《虚荣》充值、且至2020年7月28日上午10时以前账号上仍留有未使用的游戏ICE的玩家安排补偿事宜。即日起至2020年7月28日上午10时以前，您可以通过微信[网易宝船服务号]与我们的客服人员联系，并填写相关信息。经人工审核通过后，我们会为您安排补偿。补偿将以网易点或战网点的形式，发送至您的相关账户。(注： 本活动不包括苹果App Store及第三方安卓商店下载、充值《虚荣》的玩家，相关事宜均以应用商店规则为准）。

2. 参与补偿活动时间：2020年5月28日-2020年7月28日上午10时，一旦您参与补偿活动，即视为对补偿方案的认可； 若您未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿的权利。

3. 6月5日起至7月28日, 我们将向玩家免费开放《虚荣》游戏内的全部英雄和皮肤（不含限定款），让全部的《虚荣》英雄与海希安勇士们共同度过这一段时光。

因《虚荣》停运给各位玩家带来的诸多不便，我们深表歉意。再次，感谢各位玩家的理解。若您对停运事宜(包括补偿活动)有任何疑问，请通过客服向我们反馈。

网易宝船《虚荣》运营团队

2020年5月28日