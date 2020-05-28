吉利新能源汽车“几何 C”采用日本电产驱动马达系统 E-Axle

5月28日消息，据国外媒体报道，日本电产（Nidec）日前透露，吉利汽车发布的新款新能源汽车“几何 C”（Geometry C）采用的是日本电产的驱动马达系统“E-Axle”的150kW款“Ni150Ex”。

▲E-Axle

日本电产介绍称，吉利汽车本月发布的新款新能源汽车“几何 C”是该公司的高端纯电品牌“几何”系列的第二款车型。该车型采用了吉利自主研发的电池智能控温系统、热泵空调系统、车身轻量化技术，续航里程可达500公里以上，配有自动泊车系统与5G最新智能网络技术等等。

“几何 C”中搭载的日本电产“E-Axle Ni150Ex”是E-Axle（2019年4月开始量产）的升级产品。其中，轻、薄、短、小的马达结构是日本电产运用在研发主力产品精密小型马达中所积累的优良磁路设计专有技术、永磁体及自主开发的马达油冷结构所研制而成，该马达结构与第二代(*1) 逆变器十分有助于该车动力性能、电费性能、音振动性能的提升以及车重的降低。(最大功率150kW、最大系统输出扭矩3,100Nm、重量91kg）。

日本电产自2019年5月起为吉利汽车研发E-Axle，包括车辆适配在内，仅用了一年时间就开始量产。

日本电产表示，“E-Axle”可以满足全球98%车型的需求。日本电产的目标是到2030年在新能源汽车用驱动马达市场中的全球份额达到35%，而“E-Axle”即为实现该目标的主打产品。

日本电产（尼得科）在全球拥有近300家集团企业，是一家生产包括各类小型、大型马达电机产品的、为所有“转动体、移动体”提供专业服务的综合马达电机制造商。