卡针都不放过！OPPO Ace2新世纪福音战士限定版发布：4399元，限量1万台

IT之家5月28日消息 今天下午OPPO公司发布了联名EVA的OPPO Ace2新世纪福音战士限定版，号称OPPO有史以来最深度定制机。

OPPO Ace2新世纪福音战士限定版号称“由里到外都是彻底定制”，不放过任何一个定制细节：①定制快递包装盒和插入栓样式包装，让你收到快递时仿佛是收到来自Nerv的机密文件；②源自朗基努斯之枪的定制卡针、Nerv元素的定制耳机、以发射地台和电缆为灵感的65W超级闪充套装，以及“出击”字样的保护壳配件。

OPPO Ace2新世纪福音战士限定版将初号机元素保留、抽象并简化，让人一眼认出初号机，同时足够简洁有设计感：①热锻玻璃打造两条立体棱线，还原机体纤细观感，AG工艺打造磨砂手感。②紫绿搭配设计，还原机体颜色比例，同时保证精致度。③复刻机身纹理、装甲装饰点等多个细节。

此外，OPPO还带来了无线闪充充电器EVA限定版，机身采用灰绿配色，灵感来自Nerv本部的地下城市。Nerv标志与风扇结合，蝶翼风扇在红色阴影中若隐若现。OPPO还为Ace2 EVA限定版定制了炫酷的充电动画，在进入闪充状态时，AT Field“绝对领域”的充电动画就会呈现在手机屏幕上，让初号机拥有”无限”动力。

除了手机外观外，OPPO还给OPPO Ace2 EVA限定版定制了初号机壁纸和主题；所有OPPO用户均可在主题商店下载购买另外的三款EVA定制主题，Ace2 EVA限定版的用户则有1000个免费下载的名额，在拿到手机之后可以点击推送领取，先到先得。

IT之家了解到，OPPO还带来了两款IoT系列EVA限定版产品：①OPPO Watch EVA限定版：设计灵感源自明日香，整体采用红黑撞色设计，红黑两组氟橡胶表带可以组合戴出四种风格，我们还复刻了多款明日香和二号机动态表盘，可以自由切换。②OPPO Enco W31真无线耳机EVA限定版：设计灵感来自绫波零，耳机盒采用零号机黄灰配色，耳机本体是凌波零战斗服的蓝白配色，打开耳机盒，会有拉开舱门看到绫波零的即视感。

OPPO Ace2于今年4月13日发布，配备骁龙865芯片，内置4000毫安时电池，并支持65W超级闪充。

售价方面，OPPO Ace2新世纪福音战士限定版售价4399元（8+256GB）。OPPO Watch EVA限定版售价2199元，OPPO Enco W31真无线耳机EVA限定版 售价399元，全球限量各1万台。OPPO无线闪充充电器EVA限定版售价299元，全球限量5000台。6月1日线上线下同步开售。