DxOMark评六大最佳手机摄像头：华为P40 Pro拿下四个第一

IT之家5月28日消息 DxOMark按照照片、视频、广角、夜间摄影、变焦以及散景六大分类汇集了DXOMARK目前最欣赏的智能手机摄像头，IT之家了解到，其中华为P40 Pro拿下四个最佳，另外两个则被三星拿下。

最佳照片：华为P40 Pro

华为P40 Pro取得140的照片成绩，目前是DxOMark的静态图像数据库中的顶级手机。该手机在照片类别下的所有测试中都有相当坚实的表现，看不到真正的弱点。P40 Pro主摄像头拍摄的图像呈现了非常宽广的动态范围和一流的纹理/噪点平衡——这意味着华为是一个不错的选择，即使在棘手的条件下，如高对比度场景或极低光下也是如此。

该摄像头的变焦性能令人印象深刻：该手机将5倍远摄摄像头与主摄像头相结合，再加上创新的计算方法，因此在所有测试的变焦倍数下都能拍出精彩的细节，并维持极低的噪点水平。该华为超广角摄像头的焦距相当于18毫米，无法像竞品那样将许多场景挤进画面中，但其图像质量极佳、动态范围广、细节到位、噪点也不多。

此外，它的散景模式所拍出的人像看起来很自然，具有良好的被摄体隔离、宜人的散景形状和宽广的动态范围；它的自动对焦系统是DxOMark在智能手机上看到过最好的系统之一，在实验室和现实生活中的拍摄条件下都运行得完美无瑕。总体而言，华为P40是手机用户目前的首选，特别是在静态摄影方面。

最佳视频：华为P40 Pro

华为P40 Pro不仅在拍照方面是DxOMark测试过最好的手机，而且还以105分的成绩高居视频排行榜榜首。一如其静态摄影，该摄像头在任何视频测试项目中的表现要不就是最好的，要不就是名列前茅的佼佼者，没有露出丝毫弱点。它的录像呈现了良好的曝光度和宽广的动态范围，在棘手的高对比度场景中仅出现了少量的剪切纹理；此外，只要您不在微弱的钨丝灯下录制，白平衡和演色性通常都是准确的。

P40 Pro将细节勾勒得很好，但是偶尔也会丢失精细纹理。噪点在良好的光线下得到很好的控制，但是在微弱的钨丝灯照明下会出现时域噪点。P40 Pro视频自动对焦的表现与静止图像一样好，可以实现快速而靠谱的对焦和良好的跟踪，其防抖系统还可以在边走边拍或手持摄像头录制时有效地保持画面稳定性，堪为一款超强移动视频手机。

最佳广角：三星Galaxy S20 Ultra

三星Galaxy S20 Ultra在广角测试中取得47分的成绩，高居广角测试项目之首，这都要归功于它的超广角摄像头拍出了极佳的曝光度和色彩，并可以进行非常有效的几何畸变校正。尽管该手机的规格表指出，其超广角镜头为13毫米，但DxOMark实际测得的结果却更接近14毫米。不过，S20 Ultra仍然提供了非常宽广的视场，可以在画面中摄入比许多竞品更多的场景。通常与超广角照片相关的伪像（如彩色边纹和振铃效应）略显可见，但并不太成问题。该三星摄像头的变形（或画面边缘元素的拉伸）有时略为明显，但该手机比许多竞品更好地控制了几何畸变，直线更直，桶形畸变也更少。

其不足在于，当您将镜头稍微推近时，细节会明显恶化，因此，在使用Galaxy S20 Ultra超广角拍摄时，最好坚持使用它的原生焦距。

最佳夜间摄影：华为P40 Pro

华为P40 Pro再次赢得当前夜间和低光摄影的顶级摄像头宝座。它在该类别的所有测试项目（闪光灯开启、自动闪光、闪光灯关闭和夜间模式）中均有出色的表现，因此取得最高分（70分）。

强制开启闪光灯后，该华为手机所拍出的图像呈现了非常好的纹理/噪点平衡、良好的曝光和准确的白平衡，堪为在黑暗环境中拍摄闪光灯人像的理想选择。在一系列连拍图像中，曝光和白平衡也非常一致。

在自动闪光模式下拍摄人像时，闪光灯通常会触发，图像呈现了良好的曝光度和动态范围，不仅拍摄对象的面部曝光度很好，而且背景亮度也不错，这表明华为可能在闪光灯照片中使用帧堆叠算法。

关闭闪光灯后，即使在难处理的夜景中，夜间照片也能呈现准确的曝光度和宽广的动态范围，从而拍出出色的高光位细节。此外，该手机在低光条件下仍可以很好地勾勒出细腻的纹理，图像噪点也得到了很好的控制。使用P40 Pro专用的夜间模式拍摄时，该摄像头能够拍出比大多数竞品更好的曝光度和色彩，但是在纹理和噪点方面仍有一些改进的空间。

最佳变焦：华为P40 Pro

华为P40 Pro以智能摄像头领先竞品一步，这种领先局势在变焦项目中尤其明显，因为自去年以来，华为旗舰手机P30 Pro即开始凭借5倍光学远摄镜头以及改进的处理和软件等优势，彻底击溃了其余竞品。

变焦时，该华为摄像头在所有变焦范围内所拍出的细节都比竞品更加丰富，同时还能很好地控制图像噪点。在较长的变焦距离上，华为摄像头的优势最为明显，它努力在精细纹理上保留了良好的细节，反观大多数竞品却表现出强烈的细节损失。在中距拍摄中，华为还在画面中心拍出了极好的细节，但其图像融合算法使得边缘细节明显丢失。总体而言，如果您经常使用智能手机的变焦功能，那么华为P40 Pro绝对是您不容错过的选择。

最佳散景：三星Galaxy Note 10+ 5G

一直以来，三星手机都是拍摄模拟散景人像并模糊背景的绝佳选择，而目前在此项目中排名靠前的手机——三星Galaxy Note 10 5G也不例外。它的散景效果卓越，呈现了出色的被摄体隔离、点光渲染和模糊渐变层次，面部纹理特别好，噪点也得到了很好的控制，因此三星在室内拍摄散景时的表现比竞品更好。

此外，在高对比度场景中，散景模式下的HDR处理效果很好，当背景要明亮得多时，可以保持良好的面部亮度。背景中的点光也具有良好的形状和对比度。

一如几乎所有手机，该手机的深度估计并不完美，偶尔会出现一些轻微的蒙版错误和伪像，但是景深效果会始终应用于人像和静态物体，其整体效果令人赏心悦目，模糊渐变层次看起来很自然，拍摄对象前后的物体都被模糊了。

Note 10+ 5G散景模拟的唯一不足在于略缺对比度，因此图像中的阴影看起来有点扁平，但总体而言，Note 10+ 5G堪为其他手机在散景项目中挑战的标的。