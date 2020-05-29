马斯克反对为传统广告付费，特斯拉股东希望其改变态度

北京时间5月29日早间消息，据外媒报道，特斯拉公司的股东将在7月进行投票，以决定这家电动汽车制造商是否应该开始为其电动汽车做广告——这是公司CEO埃隆·马斯克长期以来一直在抵制的事情。

一名来自圣地亚哥、目前持有850股特斯拉股票的股东James M. Danforth提议，公司每生产一辆车，应该至少要花费50美元来进行广告宣传。特斯拉的董事会目前对这项议案持反对态度。

Danforth在该项提案中写道，“广告可以增加品牌价值、产品知名度和人们的兴趣。”“特斯拉的广告可以帮助缓解和稀释竞争对手和批评者发起的大量FUD（恐惧、不确定性、质疑）宣传和虚假信息活动，并使相关舆论叙述对特斯拉更为有利。”

现年48岁的马斯克反对为传统广告付费，并对公司在市场营销方面的支出持批评态度，认为应该将资金更多地用于产品改进方面。这位特斯拉CEO更愿意通过推特以及其他非传统方式来对公司进行宣传。目前在推特上马斯克拥有近3500万粉丝。

本周，美国国家航天局（NASA）的宇航员将乘坐特斯拉的Model X型电动汽车前往由马斯克的SpaceX公司制造的火箭并由此飞往太空。在2018年2月，一枚SpaceX火箭曾将一辆樱桃红色的特斯拉跑车送入太空。

董事会在其反对声明中称：“我们欢迎股东的意见反馈，但我们也相信，我们拥有一支经验丰富的管理团队，这支管理团队是最适合于确定特斯拉的日常业务运营的，包括公司的市场营销实践及支出。”

特斯拉证实，马斯克的部分薪酬已获得授予。媒体数据显示，这位特斯拉CEO获得169万份股票期权（每股350.02美元）所需的最后一个里程碑条件已于5月5日产生。当天这些股票期权的价值超过7亿美元。