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价值超7亿美元！马斯克获特斯拉大额期权奖励

2020/5/29 5:19:03来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

特斯拉（Tesla）在周四向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中显示，首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）获得他的第一份股票期权。包括约170万股特斯拉股票，按照今天的收盘价，其价值约为7.75亿美元

文件中还规定了公司年度股东大会的日期为7月7日。

“6个月平均市值达到1000亿美元”会使得马斯克被授予12批期权中的第一批期权，这是2018年商定的薪酬方案的一部分。

根据2018年的 监管文件概述了支付的条件，特斯拉还必须达到四季度末的200亿美元收入或15亿美元的EBITDA（减去股票薪酬），马斯克才能获得这笔付款。

根据FactSet的数据，截至5月1日，马斯克没有领薪水，但拥有公司约18.5%的股份，价值约240亿美元。

马斯克也是SpaceX火箭制造商SpaceX的大股东和首席执行官，但他没有领取任何工资或现金奖励，他唯一的奖励就是根据特斯拉的市值、营收、利润的不断增长而获得更多的期权。

分析机构预测，如果马斯克能获得全部分红，那么这笔奖励将成为美国历史上获得期权奖励最高的美国企业高管。

特斯拉在2018年公布马斯克的方案时，曾表示如果不发行新股，理论上他可以获得高达558亿美元的回报。不过，此后特斯拉一直在发行股票来补偿员工，去年特斯拉出售了27亿美元的股票和可转换债券。

马斯克随后的期权转股将在协议的10年内以特斯拉市值500亿美元的增量逐级获。，如果特斯拉的市值达到6500亿美元，并且这家高科技汽车制造商实现了多项营收和利润目标，马斯克可以获得全部500多亿美元的收益。

此前，特斯拉因相关州冠状病毒封锁而关闭了加州弗里蒙特工厂，而该公司公布的2020第一季度财报显示，已实现连续第三个季度盈利。

特斯拉于5月9日，无视当地医疗卫生规定重新开放了其弗里蒙特工厂。

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关键词：特斯拉马斯克

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