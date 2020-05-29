蔚来“账本”：营收下滑亏损收窄，季度万台交付目标能否达

▲ 蔚来es 8车型

从收入体量来说，蔚来汽车并不算突出。但是它总会受到超乎寻常的关注，最后变成争议。蔚来汽车2020年第一季度财报公布后，出现了“高于市场预期”和“低于市场预期”两种说法，更加证明了这一点。

5月28日，蔚来汽车公布了截至3月31日的2020年第一季度财报，总营收为13.720亿元（约合1.938亿美元），同比下滑15.9%；归属于蔚来汽车普通股股东的净亏损为17.228亿元（约合2.433亿美元），同比收窄35.0%。

财报公布后，蔚来汽车股价在盘前交易中一度下跌超过10%，并在当交易日中开盘下跌4.7%。关于市场对蔚来汽车的营收预期，出现了12.87亿元和16.7亿元两个不同的版本，蔚来汽车的盘前交易跳水，被认为与营收不及预期有关。

但无论如何，在与来自合肥的国资联姻后，曾经在2019年NIO Day上被开涮的蔚来汽车及董事长李斌，有了喘息之机。

汽车市场的下滑与70亿元

受到新冠肺炎疫情的影响，2020年第一季中国乘用车市场的销售端非常疲软。

乘联会数据显示，3月全国乘用车市场销售104.5万辆，同比下降40.4%，环比增长317.5%。1-3月累计零售量同比下降40.8%至301.4万辆。

蔚来汽车在2020年第一季度的交付量为3838辆汽车，其中包括3643辆es 6和195辆es 8，同比下滑3.8%。

但是被蔚来汽车视为对手的特斯拉，根据其第一季度财报，特斯拉2020年第一季度在中国的交付量为18586辆，已经在全球占比中提升至21%。

交付量同比下滑，蔚来的汽车销售收入也受到了影响。汽车销售额为12.556亿元（约合1.773亿美元），较2019年第一季度减少了18.2%。

蔚来汽车的收入与净亏损变化趋势（制图：新浪科技）

但由于生产端也因为新冠肺炎疫情而处于持续停工状态，蔚来汽车在销售收入下滑的情况下，各项成本支出减少，亏损收窄。其中，蔚来在第一季度的研发开支5.224亿元同比减少51.6%，销售、总务与行政开支8.483亿元同比减少35.7%。

第一季度，蔚来汽车净亏损16.918亿元同比收窄35.5%，归属于蔚来汽车普通股股东的净亏损为17.228亿元，同比收窄35.0%。

截止目前，蔚来汽车的累计亏损已经超过230亿元，但蔚来汽车暂时也不需要担心资金问题了。其在2020年初累计获得超过80亿元的融资，其中包括两笔累计2亿美元的可转债融资和70亿元的战略融资。

5月28日，根据天眼查信息，蔚来上海汽车有限公司的股东出现变动，由Nio Nextev Limited变更为蔚来（安徽）控股有限公司，企业类型变为有限责任公司（外国法人独资）。

而蔚来（安徽）控股有限公司就是蔚来汽车与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等共同出资设立。这就意味着，蔚来汽车成为了一个有地方国资背景的企业。

2020年4月，蔚来汽车与安徽合肥方面签署协议，不仅获得后者共计70亿元的战略融资，蔚来中国总部也正式落户合肥。

也正是因为如此，在第一季度财报发布之后的电话会议上，李斌透露“蔚来中国有可能在中国上市，蔚来将根据市场情况进行规划。”

蔚来汽车要四处出击

之所以选择让蔚来中国寻求在中国上市的可能性，与蔚来汽车的生存也息息相关。

虽然2020年初获得超过80亿元的融资，让蔚来汽车避免遭遇资金链断裂。但按照2019年蔚来汽车巨亏超过100亿元的情况来看，得到的80多亿元融资也仅仅能够让蔚来汽车额外支撑一年的时间。

而未来一年是蔚来汽车最关键的一年，也是四处出击的一年。扩大产品系列和汽车销售的盈利，则是蔚来的重中之重。

蔚来汽车预计，在2020年第二季度将交付超过1万辆汽车，创造季度交付的记录。李斌还在电话会议中透露，蔚来正努力将第二季度的整车毛利率提升到5%，这意味着蔚来每交付一辆汽车可以盈利约2万元。

在过去的第一季度，蔚来每交付一辆汽车，亏损2.6万元。“整体毛利率提升到3%。”李斌表示。而在第一季度，蔚来汽车的整体毛利率为-12.2%，不过已经相较2019年第一季度的减少1.2个百分点。

汽车销售收入是蔚来的主要收入。一方面提高交付量，另外一方面需要提高整车的毛利率，可以为蔚来汽车扭亏为盈带来希望。

此外，在得到融资后，蔚来汽车在2019年NIO Day上发布的EC 6今年也将进入量产交付的过程。当时在发布会上，李斌甚至没有公布该款车型的价格，皆因为对标车型特斯拉的Model Y也将在2020年实现国产，并在2012年初交付。

蔚来还在扩展新的车型。在2020年4月的一次直播上，蔚来汽车总裁秦力洪透露目前蔚来正在研发一款轿车产品，希望能在2020念安的NIO Day上向用户发布。

但目前新能源轿车市场竞争激烈，特斯拉的国产Model 3标准续航版持续降价低于30万元，长续航版也已经降价，并在6月开始进入量产交付。小鹏汽车推出的P7也备受市场的好评。此外，还有比亚迪、北汽新能源、上汽等多家国产厂商。

“这款轿车本来是打算在2019年发布的，但是当时蔚来汽车钱比较紧张，暂时没了下文。”一位熟悉蔚来汽车的资深分析师告诉新浪科技，蔚来进入轿车市场的时间比较晚，但如果产品足够惊艳，价格足够有优势，加上促进汽车消费的大环境下，不担心没有用户买单。

在2019年，新能源汽车先后遭遇财政补贴大幅退坡、国五到国六的排放标准切换引发燃油车打折清库存，行业持续低迷。在2020年之初，新冠肺炎疫情又成为行业的不确定因素。

在2020年的第一季度，蔚来一如既往地亏损，但由于融资到位，出现了积极的因素。官方数据显示，蔚来汽车4月交付了3155辆汽车，初步摆脱了客观因素的影响。看上去，第二季度1万辆的交付目标有望完成，成为蔚来汽车的转折点。

但未来一年，蔚来面临的挑战依然不少。