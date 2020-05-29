高通推出移动无线连接产品组合：支持Wi-Fi 6E 6GHz频段和蓝牙5.2

IT之家5月29日消息 高通5月28日在圣迭戈宣布推出移动连接系统的产品组合——Wi-Fi 6E解决方案。

基于Wi-Fi 6和蓝牙音频技术，高通FastConnect 6900和高通FastConnect 6700移动连接系统速度最高可达3.6Gbps，同时支持VR级低时延和尖端蓝牙技术。

IT之家了解到，高通技术副总裁兼移动与计算连接业务总经理Dino Bekis表示，最新推出的FastConnect 6900和FastConnect 6700解决方案将Wi-Fi 6的功能扩展至6GHz频段，还带来了集成式蓝牙5.2特性。

下一代Wi-Fi 6E技术

关键特性包括：



FastConnect 6900的Wi-Fi 6解决方案速度可达3.6Gbps；

FastConnect 6700则可以带来近3Gbps的峰值速率。

上述FastConnect系统差异化特性包括：

高通4K QAM（2.4GHz、5GHz、6GHz）调制技术，在全部可支持频段将最高QAM速率从1K提升至4K。

在5GHz和6GHz频段支持160MHz信道，可提升吞吐量、同时减少拥堵。

通过在包括6GHz频段实现的4路双频并发特性，FastConnect 6900可提供额外的性能提升。

6GHz频段新增多至1200MHz的频谱资源，可提升Wi-Fi网络容量，使数据收发路径的数量在当前基础上实现增加。

除支持5GHz频段160MHz信道外，双频160MHz特性还可在6GHz频段支持高达7个非重叠信道。

覆盖全部频段，支持上行/下行MU-MIMO和OFDMA移动技术。

全新Wi-Fi 6上行MU-MIMO特性使得网络容量提升2.5倍以上。

满足头显设备所需的无线VR级时延（<3毫秒）。

得益于14纳米制程工艺和功耗管理架构，能效较前代平台提升达50%。

蓝牙5.2

FastConnect 6900和6700集成了蓝牙5.2音频技术，能够极大地改善无线连接体验。关键特性包括：

支持蓝牙5.2及以上连接：蓝牙5.2解决方案包含支持智能切换功能的第二根蓝牙天线，能够应对常见的信号遮挡问题。

蓝牙音质：高通aptX Adaptive支持高达96kHz的音频，还可提供超宽带的通话体验。

目前，FastConnect 6900和6700解决方案正在出样，预计将于2020年下半年出货。