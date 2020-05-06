内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

高通骁龙 875 规格曝光：台积电 5nm 工艺，X60 5G 基带芯片，Adreno 660 GPU

2020/5/6 7:53:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月6日消息 外媒91mobiles报道，高通有望在今年晚些时候发布其下一代旗舰芯片骁龙875，作为其首款5nm芯片移动平台。

爆料称，骁龙875将是高通首个拥有新X60 5G modem-RF 的芯片。目前尚不清楚5G调制解调器是集成式还是可选外挂式。此外，即将推出的骁龙875芯片组代号为SM8350，考虑到其前身为代号SM8250，这不足为奇。

下面是骁龙875的主要功能和规格：

  • 基于Arm v8 Cortex技术构建的Kryo 685 CPU

  • 3G/4G/5G调制解调器–毫米波（mmWave）和sub-6 GHz频段

  • Adreno 660 GPU

  • Adreno 665 VPU

  • Adreno 1095 DPU

  • 高通安全处理单元（SPU250）

  • Spectra 580图像处理引擎

  • 骁龙Sensors Core技术

  • 外部802.11ax，2×2 MIMO和Bluetooth Milan

  • 使用六角向量扩展和六角张量加速器计算Hexagon DSP

  • 四通道层叠封装（PoP）高速LPDDR5 SDRAM

  • 低功耗音频子系统，结合Aqstic Audio Technologies WCD9380和WCD9385音频编解码器

据IT之家了解，骁龙875将使用最新的5nm工艺制造，因此与骁龙865相比，它将带来显著的性能和图形改进以及更高的能效

骁龙875预计将在2020年12月份发布，但考虑到疫情影响，可能会延迟到2021年初，另外可以确定的是骁龙875将由台积电代工生产。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：骁龙875高通芯片

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    