网易新作《代号：诸神黄昏》预告片公布，登陆PC/主机/手机

IT之家5月20日消息 今天网易举行了5.20线上发布会，公布了新作《代号：诸神黄昏》，官方称现已开启预约。

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IT之家了解到，网易表示《代号：诸神黄昏》是一款全平台动态开放世界游戏，以北欧神话为题材，将会登陆PC，主机和手机平台，目前游戏官网已经开启了手机平台的预约。官方还在发布会上介绍了一段剧情：年仅20岁的锡瓦尔王国公主艾丽西亚是下一任王国继承人，她努力反抗恶魔灭世的预言，与悲剧的宿命抗争不休，毅然踏上冒险的漫漫长路。