内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

网易新作《代号：诸神黄昏》预告片公布，登陆PC/主机/手机

2020/5/20 22:59:46来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月20日消息 今天网易举行了5.20线上发布会，公布了新作《代号：诸神黄昏》，官方称现已开启预约。

预告视频：

视频截图：

IT之家了解到，网易表示《代号：诸神黄昏》是一款全平台动态开放世界游戏，以北欧神话为题材，将会登陆PC，主机和手机平台，目前游戏官网已经开启了手机平台的预约。官方还在发布会上介绍了一段剧情：年仅20岁的锡瓦尔王国公主艾丽西亚是下一任王国继承人，她努力反抗恶魔灭世的预言，与悲剧的宿命抗争不休，毅然踏上冒险的漫漫长路。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网易诸神黄昏

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    