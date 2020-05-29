高通推出完整Wi-Fi 6E网络平台：支持三频Wi-Fi 6，首创16路数据流

IT之家5月29日消息 高通5月28日在圣迭戈宣布推出四款支持Wi-Fi 6E的全新Networking Pro系列平台，将Wi-Fi 6的关键特性组合扩展至6GHz频段。

全新平台引入了高通三频Wi-Fi 6技术，即可在2.4GHz、5GHz和6GHz的三个频段同时工作。通过在16路数据流Wi-Fi 6E配置中支持全部网络容量，高通Networking Pro系列平台成为业界率先支持多达2,000个并发用户的平台。

高通三频Wi-Fi 6特性扩展了高通Networking Pro系列平台的功能。包括：

• 高通用户数量最大化网络架构：业界首创的网络架构，能够同时管理并维护高达2,000个用户的连接，并提供稳定的网络和持久的吞吐量。



• 高通多用户流量管理：通过通用上行链路数据支持，提供调度算法与缓存。专门针对高密度用户环境优化的多用户解决方案，包括在单一信道支持多达37个用户OFDMA以及在单一信道支持8个用户MU-MIMO。

• 高通4K QAM调制技术：提供比标准Wi-Fi 6E高20%的吞吐量，能够在每个链路实现高达2.4Gbps的端到端传输，与移动终端和计算设备实现良好兼容。

• 面向网状网络的高通三频Wi-Fi 6：在高通Wi-Fi SON（自组织网络）的基础上实现增强，可与在6GHz频段工作的网状结点实现互连。

• 高通Wi-Fi安全套件：完整的WPA3安全套件结合嵌入式加密加速器，确保全部Wi-Fi数据接入点的业务安全性。

四款全新Qualcomm Networking Pro系列平台

IT之家了解到，第二代高通Networking Pro系列平台共涵盖四个层级，旨在通过统一的平台架构为设备厂商提供最大的灵活性。每一款平台均利用了高通完整的Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E特性。四款平台包括：

• Qualcomm Networking Pro 1610平台：支持高达16路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接，采用主频为2.2GHz的四核A53处理器，8x8数据流支持更多的用户接入容量，峰值速度达10.8Gbps。

• Qualcomm Networking Pro 1210平台：支持高达12路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接，采用主频为2.2GHz的四核A53处理器，峰值速度达8.4Gbps。

• Qualcomm Networking Pro 810平台：支持高达8路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接，采用主频为1.8GHz的四核A53处理器，峰值速度达6.6Gbps。

• Qualcomm Networking Pro 610平台：支持高达6路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接，采用主频为1.8GHz的四核A53处理器，峰值速度达5.4Gbps。

Qualcomm Networking Pro系列平台现已出货，预计将于今年商用。

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