又一款荣耀Play4系列新机现身：摄像头神秘配置是亮点

IT之家5月29日消息 荣耀Play4系列新机已经陆续曝光，据IT之家此前的报道，荣耀Play4 Pro机甲礼盒定制版现已上架京东并开启预售，支持24期免息。IT之家得到独家消息，荣耀Play4 Pro将采用麒麟990，售价很可能在3000元档。

不只是荣耀Play4 Pro，5月28日，荣耀手机正式官宣全新荣耀Play4 5G系列手机，同时这款手机的工信部证件照以及配置信息也已被公布，工信部的信息显示，荣耀Play4 5G正面采用单打孔全面屏设计，背部采用矩阵式后置四摄方案，特别是后壳设计，与此前报道的荣耀Play4 Pro并不相同。

今天，荣耀Play4系列的第三款机型曝光，真机同样也现身网络，如下图所示，该机摄像头部分设计多了一个传感器，从外观来看的话，这枚传感器和此前苹果发布的新款iPad Pro上搭载的“激光雷达”非常相似，有网友推测荣耀Play4新机上的这枚传感器，类似于新款iPad HiDAR那样的3D建模功能，也有分析认为，这是一枚支持红外测温的传感器。

当然，目前荣耀官方尚未公布荣耀Play4系列更多的消息，IT之家将持续关注。



荣耀Play4 Pro

荣耀Play4 5G