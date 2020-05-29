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OPPO西欧区总部正式启用：加大在欧洲市场投入

2020/5/29 17:16:10来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

5月29日下午消息，OPPO今日宣布位于德国杜塞尔多夫的西欧区总部正式亮相。秉持“品牌全球化、运营本地化”的策略，继中国区之后，OPPO强化西欧市场本地能力，在德国设立西欧总部。未来，OPPO西欧区总部将继续整合区域资源，提升本地精细化运营，更好地服务本地市场。

从2018年6月推出首款OPPO Find X进入欧洲市场，两年内，OPPO陆续登陆法国、意大利、西班牙、荷兰、英国、瑞士和德国等市场。在欧洲地区，2020年一季度销量同比增长超1000%。

OPPO进入欧洲市场以来，与orange、沃达丰等运营商达成合作，并赞助了温网、法网等赛事。2020年5月，OPPO与沃达丰联合宣布，双方签订合作协议，建立全面合作关系，OPPO的全线手机产品将从5月起进入沃达丰欧洲市场，并将逐步拓展。

OPPO西欧区总裁Maggie Xue表示：“我们很高兴宣布OPPO在杜塞尔多夫的西欧区总部正式启用。我们为迄今所取得的成就感到自豪。我们相信西欧区总部的设立能使我们更好地激活区域资源，进一步提升对区域国家市场的支持。面对激烈的市场竞争，我们将稳扎稳打，成为西欧手机市场的领先玩家。”

OPPO自2009年进入海外市场，整体策略是在逐个市场部署本地团队，同时确保进行集中协调，以便在“全球一盘棋”的指导下制定战略。OPPO方面称，德国是欧洲智能手机市场的关键市场。将西欧区总部设在杜塞尔多夫，OPPO希望深入融入本地市场，继续推进创新，为当地消费者提供更加全面的个人科技体验。OPPO也将在欧洲市场进行持续投入。

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关键词：OPPO

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