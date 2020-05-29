补贴5亿换5G！小米618全民5G智能狂欢开启，手机最高立省400元

IT之家5月29日消息 小米开启年中大促小米618 全民5G智能狂欢，6月1日-6月18日，在小米商城/京东/天猫/苏宁易购旗舰店等享受所有产品直降特惠、分期免息、赠品、免单、红包、优惠券及直播间福利等，在全渠道补贴5亿换5G。

6月1日0点-6月18日24点，小米商城、小米之家、京东、天猫、苏宁等官方旗舰店，最新发布的Redmi 10X系列放货开售，还有300多款优惠产品，官方称还有极具参与感的大促玩法等待揭晓。

据了解，小米618全民5G智能狂欢将从6月1日正式开始，持续到6月18日。小米还将邀请韩庚、范丞丞等众多明星大咖，从5月31日至6月18日开启超长直播。每天6档精品栏目轮番开播，直播将在小米商城、小米之家、京东直播、淘宝直播、苏宁直播、抖音等多个平台进行。

据了解，Redmi 10X全明星直播季，每天都有重磅明星降临直播间，场场都有福利送，新品Redmi 10X限时享买赠，免单等明星特权福利，还有机会赢取10万件星愿好礼。6月18日当天，直播间下单抽奖，有机会赢取100件套全屋定制智能大礼包。

为提升米粉用户的参与感，在小米618全民智能狂欢期间，还有“升值吧！胡萝卜”等趣味游戏，用户可使用萝卜直接在活动中兑换现金红包，购买心仪的产品。据了解，活动期间在小米商城，京东、天猫、苏宁易购等平台的小米官方旗舰店，都将开展海量优惠活动，上平台搜索“买5G选小米”，每天都有机会赢取小米5G手机。除此之外，还有小米员工自创的「补贴5亿换5G」Rap神曲惊艳上线。

此外，小米10也将迎来首次降价。小米10 8GB+128GB，现在预订立省200，到手价3799元，享24期免息。

除此之外，小米618期间购买5G手机最高立省400元，还有小米手环5、Redmi电视X系列、RedmiBook 锐龙版 13"/14"/16"、 小米路由器AX1800/AX3600、小爱音箱Art等30多款新品开售。

除了手机和新品以外，全面屏电视、RedmiBook 14"、小爱触屏音箱、小米手环4、小米手表Color、扫拖机器人、净水器1A（厨下式）等300余款智能产品也将迎来特惠福利，并享受不同程度的分期免息优惠。

IT之家了解到，据小米2020年第一季度财报显示：小米已成为全球第四大智能手机厂商，全球市场份额达11.1%。与此同时，小米智能手机发货量从2011年的30万台，增长到2019年的1.25亿台，增长约416倍。