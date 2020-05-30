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青春洋溢！苹果Powerbeats Pro四款新配色正式发布

2020/5/30 5:20:42来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月30日消息 据Macrumors报道，继最近几周的几次泄露后，Beats近日正式发布Powerbeats Pro的四款新颜色：早春黄、云粉红、熔岩红和冰川蓝。新款耳机将于6月9日正式上市，售价与现有颜色选项相同，为249.95美元。

IT之家了解到，除了颜色之外，新Powerbeats Pro其他方面与原版Powerbeats Pro保持一致：9小时的音乐聆听时间；在充电盒的加持下可提供24小时以上的总聆听时间；快充5分钟，音乐播放一个半小时。Powerbeats Pro搭载苹果H1芯片，可轻松与设备配对或通过iCloud在设备间无缝切换，支持 "Hey Siri "功能。

Powerbeats Pro主要面向运动用户，支持IPX4防汗、防水功能，可抗住溅水、短暂的浸泡、甚至是长时间浸泡。

Powerbeats Pro自带音量控制，可调节的耳挂提升剧烈运动时耳机的佩戴稳固性。Powerbeats Pro随机附带四种尺寸耳塞，为用户提供了良好的耳塞密闭性，不过这款耳机并不支持主动降噪。

Powerbeats Pro 的充电盒比 AirPods 或 AirPods Pro 的充电盒要大得多，主要是由于耳机本身的体积也比较大。此外，这款耳机盒也只通过Lightning接口充电，并不支持无线充电，随附一条Lightning转USB-A线。

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关键词：Powerbeats Pro‌苹果

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