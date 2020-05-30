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App Annie：疫情期移动游戏周下载量达12亿次，创新高

2020/5/30 11:01:02来源：TechWeb作者：周小白责编：微尘评论：

日前，App Annie与IDC联合发布的《聚焦游戏领域 2020 年回顾报告》（Gaming Spotlight 2020 Review Report）显示，2019年，全球游戏类别的总应用下载量占比不到40%，却创造了接近 70% 的 iOS 和 Google Play 综合应用支出；移动游戏的规模和发展速度都将继续超越PC/Mac游戏或家用主机游戏。受益于用户数量和平均用户支出的增加，移动游戏将进一步扩大全球领先优势，其用户支出可达到 PC/Mac 游戏的 2.8 倍以及家用主机游戏的 3.1 倍。

2020 年第一季度，iOS 和 Google Play 5 大畅销游戏中，有 4 款均采用了实时多人游戏玩法，这表明重度多人游戏体验不仅在移动设备上可行，而且深受用户欢迎，盈利前景相当可观。其中，中国发行商的表现可圈可点。iOS的畅销游戏的五款游戏中，国产游戏占据四席，包括分列前三位的《和平精英》、《王者荣耀》、《AFK Arena》，以及第五位的《光荣三国志》（Sangokushi Strategy）。莉莉丝的另一款游戏《万国觉醒》在Google Play的畅销榜单中排名第四。

在新冠肺炎疫情期间，移动游戏的每周下载量创历史新高，达到 12 亿次。在此期间，2020 年 4 月用户平均每周下载的移动游戏比 2020 年 1 月多出 30%，在 3 月也达到了 35% 的最高增长峰值。模拟和桌面游戏的下载量和使用份额也大幅上升。

随着移动广告支出持续攀升，应用程序开发商正在安装SDK（软件开发工具包）以实现广告变现。首次安装广告SDK的游戏在下载量和MAU（月活跃数）方面均有所增长。广告商也在他们的用户购买活动中利用更多的广告平台，这表明市场已经成熟。美国2019年第三季度的调查结果显示，硬核手游玩家反而比休闲游戏或中核游戏玩家更容易接受广告。

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关键词：《王者荣耀》《和平精英》

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