快手拿下周杰伦歌曲短视频平台版权授权

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月30日消息 快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。用户将可以在快手听到周杰伦的众多经典歌曲及观看歌曲MV。更重要的是，快手创作者在创作短视频时将可以使用周杰伦的歌曲及MV作为配乐及素材。
昨天IT之家曾报道，周杰伦在快手上开通了首个中文社交媒体账号，账号名为“周同学”，认证周杰伦，个性签名为“周杰伦首个中文社交媒体账号，全网唯一，只在快手”。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有