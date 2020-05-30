快手拿下周杰伦歌曲短视频平台版权授权

IT之家5月30日消息 快手正式宣布与杰威尔音乐达成版权授权合作，快手获得杰威尔音乐旗下歌手周杰伦全部歌曲及歌曲MV的短视频平台版权授权。用户将可以在快手听到周杰伦的众多经典歌曲及观看歌曲MV。更重要的是，快手创作者在创作短视频时将可以使用周杰伦的歌曲及MV作为配乐及素材。

昨天IT之家曾报道，周杰伦在快手上开通了首个中文社交媒体账号，账号名为“周同学”，认证周杰伦，个性签名为“周杰伦首个中文社交媒体账号，全网唯一，只在快手”。